Laeticia Hallyday, son amour pour Pascal : "J'avais peur de tromper Johnny"

Certains disent que Laeticia Hallyday a pour projet de se séparer de La Savannah, la grande maison de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), où s'est éteint Johnny le 5 décembre 2017, d'un cancer du poumon qui s'était généralisé. Ce n'est pourtant pas d'actualité.

C'est dans cet antre aux milliers de souvenirs, où elle n'arrive plus à dormir, que Laeticia Hallyday a reçu les journalistes de Paris Match pour un long entretien, réalisé cinq jours après l'annonce officielle de la fin de la guerre avec Laura Smet. Dans cette interview, il est forcément question de l'héritage de Johnny qui a déchiré sa famille durant plus de deux ans, mais aussi de Pascal Balland, qui incarne le renouveau.

Johnny n'est jamais loin de moi

Laeticia Hallyday (45 ans) est en couple depuis bientôt un an avec le restaurateur parisien de 47 ans qui possède trois établissements dans la capitale (les pizzerias de luxe Marzo rive droite et rive gauche à Paris et le bistrot Cinq-Mars dans le 7e arrondissement). Comment la maman de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) a-t-elle vécu la naissance de leur histoire d'amour à l'été 2019 à Saint-Barthélemy, la première depuis la mort de Johnny ? "Nous nous sommes rencontrés à un moment où j'étais à terre et lui en plein divorce - rien n'est jamais dû au hasard", confie-t-elle. Pascal Balland s'est en effet séparé de sa deuxième épouse Anne-Charlotte après quatre années de vie commune. Ensemble, ils ont eu une fille prénommée Madeleine âgée de 6 ans. Si Laeticia Hallyday s'est autorisée à aller de l'avant, son rapprochement avec Pascal Balland n'a pas été si aisé. "Je n'imaginais pas pouvoir aimer à nouveau, j'avais peur de tromper mon mari, avoue-t-elle. Johnny n'est jamais loin de moi. J'ai beaucoup de gratitude envers Pascal d'accepter ça."

Comme on pouvait s'en douter, Laeticia Hallyday et Pascal Balland vont prochainement repartir en vacances à Saint-Barthélemy et pour la première fois, ils vont tenter de vivre ensemble, sur un terrain neutre. "On va essayer cet été à Saint-Barth', mais je réinventerai ma vie autrement : dans un autre bungalow, dans un espace que je n'ai pas occupé avec Johnny", explique Laeticia. Les souvenirs heureux à la villa Jade sont si nombreux...

Depuis le début de leur histoire, un amour longue distance, Laeticia et Pascal se sont mis d'accord pour prendre le temps : "On est dans le moment présent et notre histoire se construit un pas après l'autre, tout doucement. Pour mes enfants, comme pour les siens, c'est important." Pascal Balland a eu trois enfants de précédentes relations, Max (18 ans), Mathilde (14 ans), qui est scolarisée au lycée français de Los Angeles avec Jade et Joy Hallyday, et Madeleine (6 ans). À eux deux, Laeticia et Pascal ont donc cinq enfants, "une jolie famille recomposée."

Leur premier baiser

Au cours de cette interview pour Paris Match, Laeticia Hallyday insiste à plusieurs reprises sur le fait qu'elle se sent à nouveau "vivante". Et elle sait que Johnny n'a rien contre cette volonté nécessaire d'aller de l'avant avec Pascal Balland : "La première fois que l'on s'est embrassés, j'avais besoin de sentir que, là où il était, Johnny m'autorisait à revivre. (...) J'ai aimé Johnny comme personne, j'ai été aimée de lui comme personne."

L'intégralité de l'interview de Laeticia Hallyday est à retrouver dans le numéro du 15 juillet 2020 de Paris Match.