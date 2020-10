Laeticia Hallyday : Qui de Jade ou Joy ressemble le plus à Johnny ? Elle se confie

A l'occasion de la sortie du coffret inédit consacré aux aventures de Johnny outre-Atlantique, intitulé Son rêve américain, Laeticia Hallyday a quitté sa maison de Los Angeles pour une tournée promotionnelle à Paris. Lors d'une interview accordée au Parisien, à la veille de la grande avant-première organisée au Grand Rex, la veuve de 45 ans a donné des nouvelles de ses filles Jade et Joy (16 et 12 ans) qui ont elles aussi fait le voyage en France. "Les écoles en Californie sont fermées depuis mars et jusqu'en avril 2021. Elles peuvent m'accompagner à Paris, car elles sont scolarisées sur Zoom. Elles travaillent de 18 heures à minuit, tous les jours. Elles vivent au rythme de leur papa", a-t-elle expliqué, amusée, à nos confrères.

Près de trois ans après la disparition du Taulier, la petite famille va mieux et continue de composer avec son deuil. Leur confinement en Californie, dans une maison qu'elles s'apprêtent à quitter, a permis à Laeticia Hallyday et ses filles de prendre le temps de réécouter des chansons de Johnny, elles qui n'y arrivaient plus. "On avait un peu peur au début de se retrouver toutes les trois, mais finalement cela a été salutaire. Nous avons avancé dans notre deuil, nous avons beaucoup pleuré, mais aussi beaucoup ri. On a fait des playlists de ses chansons pour les trois ans de sa mort. Nous serons à Saint-Barth pour partager ce moment avec les fans", a annoncé celle qui se dit être "la gardienne de la mémoire" du rockeur, enterré au cimetière marin de Lorient.