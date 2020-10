Laeticia Hallyday à Paris : avant-première émouvante avec Jade et Joy

Les fans de Johnny Hallyday ont eu une belle surprise mercredi après-midi, alors qu'ils attendaient au Grand Rex, à Paris, l'avant-première du nouveau coffret "Son rêve américain" qui sortira vendredi... Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy (16 et 12 ans) ont en effet pris part à l'événement organisé le 21 octobre 2020. Tous ont ainsi pu découvrir ensemble le documentaire A nos promesses, consacré à l'ultime road-trip américain du Taulier en 2016, mais également le film de sa tournée aux Etats-Unis en 2014, et le titre inédit, Deux Sortes d'Homme.

"Emotion et fierté immense", Laeticia Hallyday a-t-elle partagé en Story Instagram, en légende d'une photo de la devanture du Grand Rex aux couleurs du coffret consacré à son homme. Après avoir pris la pose devant les photographes avec Jade et Joy, non loin d'Elyette Boudou, alias Mamie Rock, la veuve de Johnny est montée sur scène pour remercier les fans de leur présence malgré le couvre-feu : "Vous êtes tous là. On a dû changer les horaires de cette avant-première donc on vous remercie d'être là. C'est très émouvant de se retrouver devant vous, ça fait longtemps qu'on s'était quittés, et de se retrouver pour ce joli projet. C'était le rêve de Johnny (...), on a essayé d'être à la hauteur de ce qu'il attendait de nous."