Laeticia Hallyday : Les photos de sa villa dont elle se sépare, un crève-coeur

Laeticia obligée de vendre

Si elle avait pu, Laeticia Hallyday aurait gardé la villa de Pacific Palisades mais ses comptes sont dans le rouge puisqu'elle a hérité des dettes fiscales de Johnny, une ardoise s'élevant à 30 millions d'euros environ. La procédure de succession a confirmé que la principale héritière du Taulier devait les régler personnellement. A cela s'ajoutent les lourdes charges liées à la propriété qu'elle ne peut aujourd'hui plus assumer. Chaque mois, la villa coûte 17 500 euros en assurance et impôts fonciers à Laeticia, auxquels il faut ajouter les frais d'entretien.

Une fois la villa vendue - elle en demande un peu plus de 15 millions d'euros -, la maman de Jade et Joy a pour projet de s'installer dans une maison plus petite, et de rester à Los Angeles jusqu'à la fin de la scolarité des filles. Elle l'avait promis à Johnny. "Je reste à Los Angeles pour le moment, car c'est une promesse que j'ai faite à Johnny. Il voulait que ses filles soient éduquées aux États-Unis. Il reste trois ans d'étude à Jade et cinq à Joy", avait déclaré Laeticia Hallyday en juillet dernier, lors d'une longue interview accordée à Paris Match. Aucun retour en France n'est donc prévu, bien que Pascal Balland, le compagnon de Laeticia depuis un an, vive à Paris. Leur amour longue distance est donc voué à durer encore un petit moment.