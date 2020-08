Laeticia Hallyday et Pascal Balland à Saint-Barth', pour les 16 ans de Jade

Comme c'était prévu, Laeticia Hallyday et son compagnon Pascal Balland sont à nouveau réunis depuis quelques heures. Le couple se trouve à Saint-Barthélemy et la journée du lundi 3 août 2020 a été marquée par un évènement, les 16 ans de Jade Hallyday. Cette nouvelle année a été célébrée comme il se doit toute la journée et a été largement immortalisée par des amies de Laeticia Hallyday sur Instagram.

Tous les ans, Jade fête son anniversaire sur l'île de Saint-Barthélemy et il en est de même pour sa petite soeur Joy qui a eu 12 ans le 27 juillet dernier. A cette occasion, Laeticia Hallyday avait partagé son émotion de voir sa fille grandir sur Instagram et avait également réalisé une chorégraphie TikTok particulièrement remarquée.

Arrivée il y a bientôt deux semaines sur la fameuse île, heureuse de retrouver ses amies avec qui elle n'avait pas manqué de trinquer au début des vacances, Laeticia Hallyday avait hâte de revoir son compagnon. Pascal Balland est parti deux semaines avec ses deux filles, Mathilde (15 ans) et Madeleine (7 ans), à Formentera, une des îles espagnoles des Baléares. Ce nouveau séjour de Pascal Balland à Saint-Barth' sera particulier. Le restaurateur parisien de 47 ans et Laeticia Hallyday vont habiter ensemble pour la première fois sur l'île. Ils s'y étaient rencontrés l'an passé grâce à des amis communs. Parce que la villa Jade renferme de trop nombreux souvenirs avec Johnny, Laeticia Hallyday a choisi de s'installer avec Pascal dans l'un des bungalows qui se trouvent juste à côté de la propriété principale. La veuve de Johnny s'en était expliquée dans la longue interview qu'elle avait accordée à Paris Match depuis Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), avant de partir en vacances. "On va essayer cet été à Saint-Barth', mais je réinventerai ma vie autrement : dans un autre bungalow, dans un espace que je n'ai pas occupé avec Johnny", avait-elle confié.