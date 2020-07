Laeticia Hallyday : Joy fête ses 12 ans, elle tente une nouvelle chorégraphie

Le 27 juillet 2020 est une date très particulière pour Joy Hallyday puisque c'est celle de son anniversaire. La petite soeur de Jade (15 ans) célèbre cette année ses 12 ans. Sa maman Laeticia Hallyday et sa grand-mère Françoise lui ont toutes les deux rendu hommage sur Instagram.

De retour à Saint-Barth', la veuve de Johnny Hallyday, revenue de quelques jours sur les terres de son enfance dans la région du cap d'Agde, a posté une vidéo Tik Tok dans laquelle elle danse avec sa fille. "My little miss Tik Tok Joy Hallyday, mon petit ange, aujourd'hui tu as 12 ans... Il y a 12 ans tu venais au monde et en même temps tu bouleversais nos vies. Désormais nous étions quatre à la maison, une vraie famille ! 12 ans de câlins de mots doux, de bonheur avec toi, mon petit ange, qui ont semblé passer si vite tant tu as rendu nos vies plus lumineuses, plus belles et plus intenses. 12 ans qui ont fait de moi la plus fière et la plus heureuse des mamans... 12 ans d'un amour sans limites et sans condition... Joyeux anniversaire, ma Joy d'amour. Ta maman qui t'aime plus fort que tout", a-t-elle commenté tendrement. Des mots doux pour accompagner cette chorégraphie sur laquelle mère et fille semblent plus complices que jamais.

En story sur son compte Instagram, la compagne de Pascal Balland a ensuite partagé les innombrables messages qu'elle a reçus pour l'anniversaire de sa fille. Dans certains d'entre eux, on peut voir des photos de Joy enfant avec Johnny Hallyday. De quoi émouvoir les internautes.