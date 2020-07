Laeticia Hallyday en couple avec Pascal: va-t-elle rester vivre à Los Angeles ?

En se mettant en couple, il y a bientôt un an, Laeticia Hallyday et Pascal Balland savaient que leur histoire d'amour serait semée d'embûches. Le premier obstacle, et pas des moindres, est la distance. Des milliers de kilomètres les séparent au quotidien. Laeticia habite à Los Angeles avec ses deux filles, Jade, 15 ans et Joy, 11 ans. Toutes les deux sont scolarisées au lycée français de la ville. Pascal est installé à Paris, où il possède trois restaurants : les pizzerias de luxe Marzo rive droite et rive gauche et le bistrot Cinq-Mars dans le 7e arrondissement. Le restaurateur de 47 ans vit dans le quartier de Batignolles. Leur relation étant à présent sérieuse, Laeticia Hallyday pourrait envisager de revenir en France pour être auprès de son amoureux. Ce n'est pourtant pas un scénario que la veuve de Johnny Hallyday envisage dans l'immédiat.

Dans la longue interview qu'elle a accordée à Paris Match, dans le numéro du 16 juillet 2020 dont elle fait la couverture, Laeticia Hallyday explique la raison pour laquelle elle va rester vivre encore quelques années en Californie. "Je reste à Los Angeles pour le moment, car c'est une promesse que j'ai faite à Johnny, confie-t-elle. Il voulait que ses filles soient éduquées aux Etats-Unis. Il reste trois ans d'étude à Jade et cinq à Joy." Si Laeticia aime la Cité des Anges, il n'en a pas toujours été ainsi. "Quand on s'y est installés, il y a treize ans, je détestais cette ville. Je la trouvais sans âme, avoue celle qui est originaire de l'Hérault. Avec le temps, j'ai appris à l'aimer." Mais le visage du pays a beaucoup changé depuis que Donald Trump est devenu président en 2017. "Parfois, je me demande si l'Amérique, celle de Trump, rendrait toujours Johnny heureux. Ce n'est plus vraiment la terre promise", ajoute la veuve du Taulier. Malgré ce questionnement sur l'avenir des Etats-Unis, Laeticia Hallyday veut rester fidèle aux "rêves" que Johnny avait. "Je sais que je dois apprendre à vivre dans le présent et plus dans le passé, mais c'est encore trop difficile", reconnaît-elle.

Cet attachement au passé, Pascal Balland le respecte. Il sait que Johnny sera toujours présent dans le coeur et la vie de sa compagne et vit avec cette présence éternelle. Une concession que Laeticia admire chez son partenaire. "Je n'imaginais pas pouvoir aimer à nouveau, j'avais peur de tromper mon mari. Johnny n'est jamais loin de moi. J'ai beaucoup de gratitude envers Pascal d'accepter ça", confie-t-elle dans cette même interview à Paris Match réalisée depuis La Savannah, la maison de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), où Johnny Hallyday s'est éteint le 5 décembre 2017, d'un cancer du poumon qui s'était généralisé.

L'intégralité de l'interview de Laeticia Hallyday est à retrouver dans le numéro du 16 juillet 2020 de Paris Match.