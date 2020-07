Laeticia Hallyday : Retour sur les terres de son enfance, de jolis instants

Comme si c'était hier... Durant cette mi-juillet, Laeticia Hallyday a quitté Paris pour rejoindre sa fille Joy (11 ans) - Jade est au Cap-Ferret avec son amie Tess chez Marie Poniatowski - qui se trouve depuis quelques jours dans le sud de la France, et pas n'importe où ! Dans la région du Cap d'Agde, où vit leur grand-mère maternelle, Françoise Thibaut.

C'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que Laeticia Hallyday est retournée dans sa région natale, le temps d'une brève parenthèse souvenirs. Heureuse d'avoir renoué avec les terres de ses origines, la veuve de Johnny Hallyday a partagé de nombreuses images avec les 456 000 abonnés qui la suivent sur Instagram. Laeticia Hallyday s'est ainsi dévoilée avec ses proches, sa fille Joy, sa maman Françoise, mais également avec une amie d'enfance avec qui elle a parcouru les rues de Sète dans sa Fiat des années 60.

Empreinte de nostalgie, Laeticia a publié un long message pour accompagner ces multiples images : "Je suis toujours aussi transportée par la beauté de cette région, les terres de mon enfance, mes racines, ici quand on prend une pause et qu'on se promène dans les villages, l'étang de Thau ou sur la jetée du port de Marseillan, ou sur le port de Sète, chaque coin de rue où il y a une intensité incroyable. De la poésie aussi.. On se nourrit de son énergie, on se régale de sa cuisine, on aime ses bruits, ses odeurs, son ambiance festive et généreuse. On rencontre tous ces gens, producteurs, chefs, marchands... mon amie d'enfance @hotellorquebleue et l'amour inconditionnel de ma maman @francoisethibaut. MERCI."

Suite à cette publication qui a ravivé de nombreux souvenirs, Laeticia a reçu un message de sa maman. "Love you ma chérie, quel bonheur de t'avoir à la maison", a écrit Françoise Thibaut dans la section réservée aux commentaires. Il faut dire que mère et fille ne s'étaient pas vues durant de longs mois, en raison de la crise sanitaire.