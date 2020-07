Laeticia Hallyday et Pascal Balland : Amour fou, baisers et escapade romantique

En se mettant ensemble il y a bientôt un an, lors de vacances sur l'île de Saint-Barthélemy, Laeticia Hallyday et Pascal Balland se sont lancés dans une histoire d'amour longue distance. La veuve de Johnny Hallyday vit à Los Angeles avec ses deux filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans), tandis que Pascal Balland est installé dans le quartier des Batignolles à Paris. Le restaurateur possède trois établissements dans la capitale, les pizzerias de luxe Marzo rive droite et rive gauche et le bistrot Cinq-Mars dans le 7e arrondissement. Mais jamais le couple n'aurait imaginé rester aussi longtemps séparé. La faute à la pandémie de coronavirus qui a fermé les frontières françaises et américaines et a obligé Laeticia Hallyday et Pascal Balland à vivre leur amour autrement. À défaut de pouvoir se voir, les tourtereaux ont multiplié les attentions délicates pour entretenir la flamme. Et puis le trafic aérien a doucement repris, permettant à Laeticia Hallyday de prendre des billets pour Paris. C'est ainsi qu'elle est arrivée dans la capitale le 18 juin 2020, accompagnée de ses deux filles. Très vite, elle a pris la direction des Batignolles pour rejoindre celui qu'elle aime et grâce auquel elle se sent à nouveau vivante après la mort de Johnny Hallyday survenue le 5 décembre 2017.

Comme pour rattraper le temps perdu, Laeticia Hallyday et Pascal Balland ont rapidement quitté Paris pour s'accorder une parenthèse romantique rien que tous les deux. Les tourtereaux ont pris un vol à Roissy le 26 juin direction Florence, la Toscane, l'Italie. Dès son arrivée à Paris, Laeticia est passée par la prestigieuse avenue Montaigne, à Paris, pour faire du shopping chez Dior. Vêtue d'une longue robe colorée et estivale, la maman de Jade et Joy a acheté de quoi gâter son amie Élodie Piège qui a récemment accueilli son deuxième enfant avec son célèbre mari et chef Jean-François Piège. Une petite Pia est venue rejoindre la famille le 15 juin dernier.

Direction Florence et l'Italie

Ainsi, le 26 juin 2020, Laeticia Hallyday et Pascal Balland ont quitté Paris pour une escapade en amoureux. Heureux de pouvoir passer 72 heures sans leurs enfants, les tourtereaux n'ont pu s'empêcher de s'embrasser à l'aéroport, et ce malgré les masques qu'ils étaient obligés de porter pour être dans les règles. La passion était facilement perceptible et le couple n'avait que faire des autres voyageurs.

Au programme de cette parenthèse romantique qu'ils attendaient depuis si longtemps, la visite de Pise et de Florence. On se souvient que Laeticia Hallyday avait partagé plusieurs images de leur voyage sur Instagram, en très jolie touriste. Elle ne s'était en revanche pas autorisée à se montrer avec Pascal, alors qu'il ne faisait pourtant aucun doute qu'ils étaient ensemble.

Et puis l'heure de rentrer est arrivée le 30 juin. Laeticia Hallyday était attendue à Paris pour finaliser son accord avec Laura Smet dans le lourd dossier de l'héritage. L'officialisation de cet accord définitif avec la grande fille du Taulier est finalement intervenue le 3 juillet. Un soulagement pour les deux parties, mais une paix qui reste malgré tout impossible.

Sur un nuage à leur descente de l'avion, Laeticia Hallyday et Pascal Balland se sont montrés aussi amoureux qu'à leur départ, échangeant encore des baisers masqués. Le soir, ils sont sortis et se sont rendus au restaurant Joia d'Hélène Darroze pour dîner avec Liliane Jossua et Isabelle Camus, deux autres grandes amies de Laeticia. Quelques jours plus tard, les amoureux s'envolaient vers une autre destination de rêve, la Grèce...

Heureuse auprès de Pascal Balland, qu'elle trouve "merveilleux", Laeticia Hallyday s'est confiée sur leur couple et le début de leur histoire d'amour dans une longue interview accordée à Paris Match le 15 juillet 2020. "Je n'imaginais pas pouvoir aimer à nouveau, j'avais peur de tromper mon mari, y avoue-t-elle. Johnny n'est jamais loin de moi. J'ai beaucoup de gratitude envers Pascal d'accepter ça.