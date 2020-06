Jean-François Piège papa : sa fille est née, son doux prénom dévoilé

L'ancien juré de Top Chef ne s'était que très peu exprimé sur la grossesse de son épouse. D'ailleurs, c'est au détour d'une interview sur le confinement dans l'émission Audrey & co que Jean-François Piège avait vendu la mèche en mars dernier. "Comme mon épouse est enceinte, on fait extrêmement attention, on reste vraiment confinés chez nous pour ne faire prendre aucun risque à Elodie, et de toute façon pour éviter toute contamination", déclarait-il alors. L'heureux couple, qui travaille ensemble au quotidien, avait déjà eu la joie d'accueillir en 2015 son premier enfant, un garçon répondant au doux prénom d'Antoine. Nul doute que ce dernier sera tout aussi ravi de rencontrer sa petite soeur que ses parents.

Entre Jean-François Piège et Élodie, c'est donc une affaire qui roule depuis plus de dix ans maintenant. Pour rappel, ils se sont rencontrés en 2007 au Crillon à Paris. Lui était en cuisine et elle était l'attachée de presse du luxueux établissement. Ce fut le coup de foudre et le mariage survint trois ans plus tard. Toujours aussi inséparables, ils continuent de collaborer puisqu'Élodie dirige son image et ses établissements.

La nouvelle apparaît en tout cas comme une bouffée d'air frais pour l'as des fourneaux de 49 ans, lequel a vécu la crise sanitaire de plein fouet. S'il n'a heureusement pas contracté le virus, Jean-François Piège a été contraint de fermer les portes de ses restaurants, ce qui lui a valu de se retrouver très endetté. Il se faisait même le porte-parole de toute sa profession au côté de sa camarade Hélène Darroze dans les pages de Paris Match au mois de mai, faisant part de son inquiétude pour la suite. "En cinq ans, avec mon épouse Élodie, on a acheté cinq restaurants [Le Grand Restaurant, Clover Green, Clover Grill, La Poule au Pot, L'Épi d'Or, NDLR]. On a emprunté, on a mis en caution nos appartements, tout ce qu'on a. On a pris des risques. On a aussi contracté un PGE, mais après ? Cet endettement, il va bien falloir le rembourser !", s'émouvait-il. Des tracas qui paraissent bien moindres depuis l'arrivée de Pia dans leur vie.

Félicitations aux parents !