Jean-François Piège bientôt papa pour la deuxième fois

C'est dans l'émission Audrey & co, présentée par Audrey Crespo-Mara, que Jean-François Piège a fait une réjouissante confidence : le célèbre cuisinier, que le grand public a pu connaître grâce à Top Chef, n'a pas caché son bonheur à l'idée de devenir prochainement papa à nouveau.

Après avoir livré une recette bien à lui via vidéoconférence, le chef étoilé a fait des confidences sur son couple. Si sa femme Elodie travaille avec lui, avec les services au restaurant, les tournages et autres, leur vie à deux n'a pas toujours été simple. Du coup, ce confinement est plutôt une partir de plaisir. "C'est la première fois qu'on vit une vie de couple qu'on pourrait considérer comme normale, comme en général, le soir, je travaille", raconte Jean-François Piège. Et de lâcher, l'air de rien : "Comme mon épouse est enceinte, on fait extrêmement attention, on reste vraiment confinés chez nous pour ne faire prendre aucun risque à Elodie, et de toute façon pour éviter toute contamination." Et voilà comment Jean-François Piège a annoncé qu'Elodie et lui allaient avoir un deuxième enfant, quatre ans après le petit Antoine.

En attendant, il faut occuper le futur grand frère. Une chose pas évidente, mais les époux ne manquent pas d'imagination et ont par exemple improvisé un terrain de football dans le couloir afin que leur enfant puisse se défouler.

Jean-François Piège et Elodie forment un couple très fusionnel. Invité dans Clique en avril dernier, le cuisinier n'avait pas caché son émotion face aux doux mots de son épouse : "Jean-François est quelqu'un qui a beaucoup d'aspérités, quelqu'un qui est un érudit d'arts. Son métier c'est la cuisine, mais il connaît tout sur tout sur l'art, la musique, le cinéma. Il s'intéresse à tout. Il a plus de 10 000 livres de cuisine, il ne m'a pas attendue pour s'y intéresser. Je suis hyper fière d'avoir réussi avec Jean-François l'ouverture de quatre restaurants en quasiment quatre ans et je touche du bois. Je suis hyper fière des équipes qui travaillent avec nous tous les jours, de les voir grandir aussi chez nous. Je suis hyper fière de lui." C'est beau l'amour...