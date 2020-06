Laeticia Hallyday radieuse en Italie : photo renversante depuis Pise

De retour en France, à Paris, depuis le 18 juin dernier, Laeticia Hallyday a passé du temps avec ses deux filles : Jade (15 ans) et Joy (11 ans). Après avoir retrouvé son "frère", son grand ami, le prince Emmanuel-Philibert de Savoie, la mère de famille s'est offert une petite escapade en Italie, du côté des terres viticoles de la Toscane.

On imagine qu'après avoir goûté aux Chianti, aux plats à la truffe et toutes les autres spécialités locales, Laetitia Hallyday a voulu visiter l'un des monuments les plus connus d'Italie : la tour de Pise. La compagne de Pascal Balland a publié une sublime photo ensoleillée d'elle, posant près de la célèbre tour penchée.

"Pise, la magnifique. Viva Italia", a légendé Laetitia Hallyday sur cette photo publiée dans sa story Instagram, le samedi 27 juin 2020. On la voyait habillée d'un ensemble accordé, avec une jupe portefeuille vert et un t-shirt de la même teinte. Lunettes de soleil Ray-Ban et chapeau noir : la mère de famille était tout simplement radieuse lors de cette belle et chaude journée d'été.