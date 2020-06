Jade et Joy Hallyday fêtent leur papa : jolies photos souvenirs et mots d'amour

Il y a des dates qui rappellent encore plus à Jade et Joy combien elles aimaient leur papa. Malgré sa disparition en décembre 2017, les deux jeunes filles ne manquent jamais de lui rendre hommage et de fouiller dans les photos d'archives pour le célébrer. Comme ce dimanche 21 juin 2020, à l'occasion de la fête des Pères.

Jade Hallyday a publié une photo d'elle enfant avec son papa, Johnny Hallyday, à l'occasion de la fête de Pères le 21 juin 2020.

Joy Hallyday aussi s'est emparée de son compte Instagram pour témoigner tout l'amour qu'elle porte à son papa. Son compte étant privé, sa maman s'est accordée le droit de partager sa jolie publication dans ses stories Instagram. Joy a choisi une photo à quatre, prise devant le drapeau américain. "Bonne fête papa. Je t'aime fort", a écrit la jeune fille dessus.

Laeticia Hallyday a republié une photo de sa fille Joy sur Instagram le 21 juin 2020, fêtant la fête des Pères à son papa disparu, Johnny.

