Laeticia Hallyday et Pascal Balland : Baiser spécial et grande première

En se mettant en couple à l'été 2019, après s'être rencontrés sur l'île de Saint-Barthélemy, Laeticia Hallyday (45 ans) et Pascal Balland (47 ans) se sont lancés un pari, celui de l'amour longue distance. Elle habite à Los Angeles avec ses deux filles, Jade (15 ans) et Joy (11 ans), et lui à Paris, où il possède trois restaurants : les pizzerias de luxe Marzo rive droite et rive gauche et le bistrot Cinq-Mars dans le 7e arrondissement. Mais jamais les amoureux n'auraient pensé devoir rester éloignés l'un de l'autre aussi longtemps. La pandémie de coronavirus et la crise sanitaire mondiale les ont poussés à devoir patienter plusieurs mois avant de pouvoir se revoir. Malgré toutes les délicates attentions qu'ils se sont échangés à distance, rien ne pouvait combler le désir intense de se toucher et s'embrasser.

Après avoir dû prendre son mal en patience pour pouvoir rentrer en France, Laeticia Hallyday est enfin de retour à Paris. La veuve de Johnny Hallyday est arrivée dans la capitale le jeudi 18 juin, accompagnée de Jade, qui vient de décrocher son brevet avec mention bien, et Joy. A peine a-t-elle atterri sur le sol français que Laeticia Hallyday s'est empressée de rejoindre Pascal Balland, et cela se comprend. Le restaurateur habite dans un appartement dans le quartier des Batignolles et sa compagne est allée s'y installer dès le vendredi 19 juin. Les amoureux ont beaucoup de temps à rattraper.

Pour la première fois depuis le début de leur histoire d'amour qui a commencé il y a maintenant bientôt un an, Laeticia Hallyday et Pascal Balland ont choisi de s'afficher en train de s'embrasser sur les réseaux sociaux. Un sacré cap dans leur histoire.

Le 20 juin 2020, Pascal Balland a publié une photo de lui en train d'apposer un baiser sur la bouche de Laeticia, alors que tous deux sont masqués. Mathilde, la fille de 14 ans de Pascal Balland qui vit avec sa maman à Los Angeles et qui est une amie de Jade Hallyday, apparaît également sur cette photo. Le compte de Pascal Balland est privé et cette image aurait pu le rester tout autant mais Laeticia l'a rendue publique en la repartageant dans ses stories Instagram. "Covid Love", a-t-elle commenté.