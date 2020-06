Laeticia Hallyday : Une heureuse nouvelle à peine arrivée à Paris

L'heure des retrouvailles entre Laeticia Hallyday et Pascal Balland a enfin sonné. Séparés durant de longs mois à cause de la crise sanitaire, les amoureux sont enfin réunis, à Paris. Depuis longtemps, Laeticia Hallyday voulait prendre un vol Los Angeles-Paris mais il lui était impossible de le faire tant que le trafic aérien n'avait pas repris un minimum d'activité et tant que la France n'avait pas rouvert ses frontières. Elle a alors dû s'armer patience en attendant que le grand moment arrive. La situation étant moins critique à présent, Laeticia Hallyday a enfin pu quitter la Californie pour regagner la France.

La veuve de Johnny Hallyday n'a pas voyagé seule. C'est accompagnée de ses deux filles, Jade (15 ans) et Joy (11 ans) qu'elle est arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-de Gaulle le 18 juin 2020. Le trio a scrupuleusement respecté le protocole en ne quittant pas leurs masques dans l'enceinte de l'aéroport. Selon une publication de Jade Hallyday sur Instagram, elles resteront loin de Los Angeles et la Californie ces deux prochains mois... "On se revoit dans deux mois", a-t-elle commenté en légende de deux photos d'elle en débardeur blanc et short en jean.