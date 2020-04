Laeticia Hallyday tente une chorégraphie avec sa fille Joy, qui la surpasse

L'application TikTok a plus que jamais le vent en poupe avec le confinement. De nombreuses stars se sont créées des comptes ces derniers temps, à l'instar de M. Pokora et sa compagne Christina Milian. TikTok est l'occasion de faire passer le temps en cette période difficile de crise sanitaire, en réalisant des vidéos décalées depuis chez soi. Soit des imitations ou le plus souvent des chorégraphies. Jade et Joy Hallyday, les filles de 15 et 11 ans de Laeticia, connaissent et utilisent depuis longtemps cette application dont elles sont fans.

Pour la première fois, Joy a proposé une séquence des plus inédites jeudi 23 avril 2020. L'adolescente a publié une vidéo d'elle avec sa maman. En tenue de sport et brassière, dévoilant une silhouette impeccable, Laeticia Hallyday a tenté de se mesurer à sa plus jeune fille pour une chorégraphie sur un remix de la chanson Roses de SAINt JHN. Habillée d'un tee-shirt blanc ample et court, ses longs cheveux noirs lâchés et les oreilles parées de créoles argentées, Joy Hallyday a surpassé sa maman par son aisance. Rien de bien surprenant puisque la jeune fille compte des heures d'entraînement derrière elle, à la différence de sa maman. Malgré la difficulté de l'exercice et le niveau, Laeticia Hallyday a tenu bon jusqu'au bout et a gardé le sourire tout le temps de la chorégraphie.

Laeticia et ses deux filles sont confinées depuis plusieurs semaines dans leur maison de Pacific Palisades, l'un des quartiers chics de Los Angeles. Maryline Issartier, la nounou des deux filles et amie de Laeticia, se trouve également avec elles.

Le quotidien de la famille n'est fait que de rares sorties, pour se rendre au supermarché et faire le plein de courses, pour sortir les deux chiens qui égayent leurs journées, Cheyenne et Santos, ou encore pour des promenades à vélos, histoire de prendre l'air.

Habituée à être séparée de son compagnon Pascal Balland, puisqu'il vit à Paris, Laeticia Hallyday n'a pas vu son amoureux depuis de longues semaines en raison de pandémie de coronavirus. Le restaurateur, qui possède trois établissements dans la capitale, fait malgré tout tout pour entretenir la flamme, comme en lui envoyant des fleurs.