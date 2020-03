Christina Milian : Grosse fête en plein confinement, M. Pokora aux platines

Et parce que c'est toujours la fête chez les Pokora/Milian, Christina a partag sa nouvelle vidéo TikTok en famille en story. On aperçoit M. Pokora qui s'improvise en DJ aux platines face à sa chérie et des amis qui dansent dans leur salon. Lumières néons et musique électro, la famille et leurs amis dansent ensemble, tout en étant protégés par des masques, bien sûr. Une véritable discothèque spéciale coronavirus avec des lingettes désinfectantes, des gants et des sprays nettoyants à disposition des invités. Une drôle de fête qui sera peut-être l'occasion pour M. Pokora d'imaginer de nouvelles musiques pour sa tournée Pyramide Tour (reportée à cause du coronavirus) ?