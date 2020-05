Laeticia Hallyday, maman moderne : elle s'éclate avec Joy sur TikTok !

Quel bonheur. Le confinement permet à Laeticia Hallyday de passer encore plus de temps avec ses filles adorées, Jade (15 ans) et Joy (11 ans). L'occasion de découvrir plus en détail les passions des adolescentes. Comme tant d'autres jeunes, Joy n'a tout simplement pas pu résister à l'envie de faire un TikTok avec sa maman. Et, vendredi 8 mai 2020, on pouvait découvrir le tendre résultat sur la page Instagram de Laeticia Hallyday.

On y voit la mère de famille, en tenue de sport, danser en essayant de suivre les mouvements appris par coeur par Joy. "Des précieux moments avec mon petit amour, (...) avec ma fille, j'essaie de suivre ma dancing queen !", a écrit la veuve de Johnny Hallyday en légende.

Laeticia Hallyday profite de cette période pour partager un maximum de choses avec sa fille. C'est d'ailleurs avec elle à ses côtés qu'elle avait annoncé sa participation au mouvement Stars Solidaires, une tombola organisée par Sandra Sisley, l'une de ses proches amies, en faveur du personnel soignant. "Nous sommes très heureuses et très fières de participer à cette tombola.(...) Nous proposons deux lots qui ont compté dans la vie de Johnny, c'est son perfecto, qu'il a porté sur le dernier road trip, et son chapeau aussi", avait-elle déclaré dans une vidéo partagée sur sa page Instagram, le 29 avril dernier. Laetitia Hallyday se séparait ainsi de deux précieux objets ayant appartenu à son défunt mari pour témoigner sa solidarité avec les professionnels de la santé, en première ligne depuis le début de la crise.

Laeticia Hallyday, Jade et Joy sont confinées dans leur maison de Pacific Palisades, à Los Angeles. Maryline Issartier, la nourrice des deux adolescentes, se trouve également avec elles. Elles profitent de leurs rares sorties pour faire des courses au supermarché ou encore promener leurs deux chiens, Cheyenne et Santos.