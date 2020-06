Laeticia Hallyday en Italie avec Pascal Balland ? Jolie touriste à Florence...

L'escapade de Laeticia Hallyday se poursuit et l'a menée à Florence, après avoir une halte à Pise.

Dimanche 28 juin 2020, la maman de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) a partagé de nouvelles photos de son voyage en Italie avec les 455 000 personnes qui la suivent sur Instagram. Elle s'est cette fois-ci dévoilée dans la capitale de la Toscane, qui n'a pas encore retrouvé sa foule de touristes malgré le déconfinement. Laeticia Hallyday a visité l'incontournable musée des Offices et a apprécié la magnifique Naissance de Vénus de Botticelli, elle s'est promenée en toute quiétude dans les longs couloirs déserts. Laeticia Hallyday a également été photographiée devant la basilique Santa Croce. Autant de jolies découvertes qu'elle a faites dans une belle robe rouge, les épaules dénudées, un look qu'elle a choisi de compléter avec un chapeau. Ses longs cheveux blonds étaient tour à tour lâchés et coiffés en tresse.

Sur toutes ces nouvelles photos, la veuve de Johnny Hallyday s'est dévoilée seule, mais qui les a prises ? Son compagnon Pascal Balland qu'elle vient tout juste de retrouver ? On sait que les amoureux apprécient tout particulièrement l'Italie. On se souvient que le couple s'était rendu à Venise en novembre dernier... À cette époque, pour cette parenthèse romantique avec sa douce, Pascal Balland avait choisi un palais datant de 1475, au bord du Grand Canal. Et l'on sait également qu'il aime la cuisine italienne puisqu'il est le propriétaire de deux pizzeria de luxe à Paris, Marzo, dans les 7e et 16e arrondissements.

Après ce week-end enchanté, Laeticia est rentrée à Paris pour finaliser les transactions avec Laura Smet et David Hallyday et enfin tourner définitivement la page du lourd dossier sur l'héritage.

À l'occasion de leurs retrouvailles après une trop longue séparation, Laeticia Hallyday et Pascal Balland s'étaient affichés ensemble, franchissant un grand cap depuis le début de leur histoire d'amour il y a maintenant bientôt un an. Ils s'étaient montrés en train de s'embrasser sur Instagram avec des masques, un baiser spécial "Covid Love".

Arrivée à Paris le 18 juin dernier avec Jade et Joy, Laeticia Hallyday ne profite pas seulement de ce grand retour pour passer beaucoup de temps avec son amoureux. Elle a également revu une personne qui lui est très chère et qu'elle considère comme son "frère" de coeur, le prince Emmanuel-Philibert de Savoie. Heureuse et rayonnante, Laeticia s'était filmée avec le mari de l'actrice Clotilde Courau dans sa voiture et lui avait adressé une jolie déclaration : "Joyeux anniversaire à mon frère préféré d'une autre mère et un incroyable ami et confident, tu es un amour dans nos vies. @efdsavoia tu es le parfait gentleman dans tous les sens du terme. Nous t'admirons tant. Love pour le gang SavoiaHallyday."

De son côté, Jade Hallyday profite aussi pleinement de ce séjour en France pour retrouver ses BFF, dont un charmant jeune homme dont elle est très proche.