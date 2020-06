Jade Hallyday heureuse de retrouver un jeune homme dont elle est très proche

Jade Hallyday vit depuis longtemps à Los Angeles avec sa maman Laeticia et sa petite soeur Joy. Johnny Hallyday faisait également partie de ce joli tableau jusqu'à son décès en décembre 2017. En Californie, Jade s'est construit une vie agréable, mais rien ne peut lui faire oublier la France, où elle a également de très nombreux amis. C'est donc toujours avec un immense plaisir que l'adolescente de 15 ans revient à Paris.

Jade, Laeticia et Joy Hallyday ont posé un pied dans la capitale le 18 juin dernier, toutes masquées comme l'exigent les règles en vigueur pour continuer à lutter contre la pandémie de coronavirus. Tandis que sa maman s'est empressée d'aller retrouver son compagnon Pascal Balland, partageant avec lui une grande première - celle de se montrer en train de s'embrasser sur Instagram -, Jade a tout de suite entrepris de revoir ses amis. Et ils sont nombreux.

Les 24 et 25 juin 2020, la fille de Laeticia et Johnny Hallyday a passé du temps avec un jeune homme dont elle est extrêmement proche. Jade a d'abord publié une photo sur son compte Instagram de ses retrouvailles avec celui qui se nomme Tristan Garnier-Labadie. Ce dernier, 19 ans, travaille pour TF1, dans le domaine du marketing digital et des social médias. En short, pull smileys et boots à semelles épaisses, Jade Hallyday a ravi sa communauté, mais également ses proches. Sa grand-mère Françoise Thibaut a commenté "Trop belle mon coeur", tandis que sa tante Margaux, la demi-soeur de Laeticia a écrit : "Wowww trop belle ma chérie."