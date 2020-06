Laeticia Hallyday heureuse de retrouver son "frère" Emmanuel-Philibert de Savoie

Le 22 juin 2020, le prince Emmanuel-Philibert de Savoie a fêté ses 48 ans, une nouvelle année que Laeticia Hallyday n'a pas manqué de célébrer.

De retour à Paris depuis le 18 juin dernier, avec ses deux filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans), la veuve de Johnny Hallyday profite de ce nouveau séjour dans la capitale pour revoir tous ceux qui lui ont tant manqué et dont elle a été trop longtemps séparée en raison de la pandémie de coronavirus.

Mardi 23 juin, Laeticia Hallyday a partagé son bonheur de retrouver Emmanuel-Philibert de Savoie sur Instagram, publiant plusieurs séquences d'une virée en voiture, et pas n'importe laquelle, une Ferrari. Tout sourire sous le soleil parisien, lunettes de soleil sur le nez, Laeticia Hallyday a publié de jolis mots à l'attention du mari de Clotilde Courau. "Je t'aime", a-t-elle notamment commenté à l'attention de celui dont elle est si proche depuis des années qu'elle le considère comme son frère, un frère de coeur. "Joyeux anniversaire à mon frère préféré d'une autre mère et un incroyable ami et confident, tu es un amour dans nos vies. @efdsavoia tu es le parfait gentleman dans tous les sens du terme. Nous t'admirons tant. Love pour le gang SavoiaHallyday", a-t-elle ajouté.