Clotilde Courau et Emmanuel-Philibert de Savoie de sortie pour "un beau moment"

Mariés depuis 2003, Clotilde Courau et Emmanuel-Philibert de Savoie ont rendu très rares leurs apparitions ensemble, mais ils ont fait une exception pour Frédéric Mitterrand.

Mercredi 5 février 2020, l'ancien ministre de la Culture de 72 ans, considéré comme l'inventeur "d'une manière nouvelle de raconter l'Histoire", a officiellement été installé à l'académie des Beau-Arts à Paris, "pour avoir bâti une oeuvre avec des films, des émissions et des livres." Comme le rapporte l'AFP, le neveu de François Mitterrand a été installé au sein de la section des créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel et a été élu au fauteuil précédemment occupé par Jeanne Moreau. Le tout sous les yeux de Clotilde Courau et de son époux Emmanuel-Philibert de Savoie. L'actrice de 50 ans et le prince de Venise et de Piémont 47 ans ont immortalisé ce grand moment en posant au côté de Frédéric Mitterrand. Leur présence ne doit rien au hasard puisque Frédéric Mitterrand a largement oeuvré pour le développement de la culture italienne.

Heureux d'avoir assisté à l'installation de son ami à l'académie des Beaux-Arts, Emmanuel-Philibert de Savoie a publié une photo de Frédéric Mitterrand dans ses stories Instagram. "Heureux de partager ce beau moment avec mon ministre préféré !", a-t-il commenté.