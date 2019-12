Gabriel Matzneff : l'affaire de pédophilie qui embarrasse le monde littéraire

Tout le monde savait, et personne n'était choqué. Une phrase qui résume bien "l'affaire Matzneff".

Alors qu'il ne sort que le 2 janvier prochain, le livre de Vanessa Springora, Le consentement (Grasset), fait déjà couler beaucoup d'encre. Dans son ouvrage, la directrice des éditions Julliard revient sur son "idylle dangereusement romanesque" avec l'écrivain Gabriel Matzneff, alors qu'elle avait tout juste 14 ans, et lui la cinquantaine.

D'après son éditeur, elle y "dépeint un processus de manipulation psychique implacable et l'ambiguïté effrayante dans laquelle est placée la victime consentante, amoureuse. Mais au-delà de son histoire individuelle, elle questionne aussi les dérives d'une époque, et la complaisance d'un milieu aveuglé par le talent et la célébrité".

L'AFP ajoute que "la sortie de l'ouvrage relance le débat entre défenseurs de l'écrivain, dénonçant une forme de puritanisme voire un procès fait à une époque révolue, et ceux défendant les victimes de violences sexuelles, et remet un coup de projecteur sur la notion de consentement sexuel." En effet, le goût de Gabriel Matzneff pour "les moins de seize ans" ne semblait être un mystère pour personne dans le monde littéraire. Transparent sur ses penchants pédophiles, Matzneff les confesse dans certains de ses essais (dont Mes amours décomposés) et avoue à plusieurs reprises des relations sexuelles avec des enfants âgés de 8 à 14 ans, "y compris avec des garçonnets lors de voyages en Asie".

Lauréat du Renaudot essai 2013, l'écrivain de 83 ans a longtemps été une figure prisée du milieu littéraire. Il a été invité à plusieurs reprises à la télévision pour faire sa promo et s'épancher, sans choquer personne (ou presque) à l'époque, sur ses attirances sexuelles, comme l'illustre cette séquence d'Apostrophes avec Bernard Pivot, très partagée sur les réseaux sociaux...