Laeticia Hallyday rentrée à Los Angeles : joyeuses retrouvailles avec les Sisley

Le lendemain, le 11 décembre, Sandra Sisley a accompagné son mari, l'acteur Tomer Sisley, à un rendez-vous professionnel organisé dans le cadre de la promotion à venir de la série Messiah, la première création originale de Netflix de 2020 qui sera mise en ligne le 1er janvier prochain. Tomer Sisley est omniprésent dans le monde des séries puisqu'il cartonne actuellement sur TF1 avec la diffusion de la saison 2 de Balthazar.

Pour aller à ce rendez-vous à Los Angeles, Sandra et Tomer Sisley n'ont pas emprunté n'importe quelle voiture, mais la fameuse Shelby Cobra de Johnny Hallyday reconnaissable à sa couleur bleue et au numéro 7. Emmanuel-Philibert de Savoie l'avait précédemment conduite quelques semaines auparavant, lorsqu'il avait séjourné plusieurs jours dans la maison de Pacific Palisades des Hallyday. Après la soirée passée avec Laeticia Hallyday et ses filles et les Sisley, ce dernier a fait savoir sur Instagram qu'il quittait Los Angeles pour New York.

Ces retrouvailles de Laeticia Hallyday avec le couple Sisley et Emmanuel-Philibert de Savoie ne sont pas venues mettre fin à une longue séparation puisque tous s'étaient vus à Paris le 1er décembre dernier lors de la grande soirée à l'Olympia en l'honneur de Johnny. Pour ce bel événement qui a rassemblé des milliers de personnes, Laeticia, accompagnée de Jade et Joy, avait pu compter sur le soutien de nombreux amis proches, dont Sandra et Tomer Sisley, Emmanuel-Philibert de Savoie et Clotilde Courau, Hélène Darroze, Alessandra Sublet pour ne citer qu'eux.