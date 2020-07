Laeticia Hallyday et Pascal Balland au paradis : escapade de rêve en Grèce

Longtemps séparés en raison de la pandémie de coronavirus et de la crise sanitaire qui continue de sévir, Laeticia Hallyday et Pascal Balland rattrapent le temps perdu.

Arrivée à Paris le 18 juin 2020 avec ses filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans), pour retrouver son compagnon, mais aussi pour régler définitivement le lourd dossier de l'héritage de son défunt époux Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday ne cesse depuis de voyager.

Après avoir passé un week-end en Italie à la fin du mois de juin - en Toscane pour visiter Pise et Florence, sans aucun doute avec Pascal Balland -, la veuve du Taulier se trouve à présent en Grèce. Émerveillée par cette nouvelle destination, la maman de Jade et Joy a partagé son bonheur sur Instagram le 7 juillet, en publiant plusieurs images. Des photos d'Hydra, une île du golfe Saronique, au Sud d'Athènes, dans la mer Égée, mais aussi une vidéo d'elle se promenant dans les sublimes rues pavées, dans une longue robe bleue décolletée associée à un chapeau. Resplendissante et souriante, la touriste a également rendu hommage au grand Ennio Morricone, mort le 6 juillet à l'âge de 91 ans. "Lorsqu'on vient d'entendre un morceau de Ennio Morricone, le silence qui lui succède est encore de lui... Merci Maestro", a-t-elle commenté sur une photo du port d'Hydra. Pour preuve que Pascal Balland se trouve avec elle, elle a republié une vidéo du restaurateur parisien montrant la mer.

Ces vacances en amoureux, Laeticia Hallyday peut les aborder le coeur joyeux et l'esprit léger puisqu'elle a trouvé un accord définitif avec Laura Smet dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday et David Hallyday a renoncé à toute action en justice. Cet accord entre les deux parties a été officialisé à travers un communiqué de l'avocat de Laeticia, maître Gilles Gauer. "Laeticia s'en réjouit et forme le voeu d'un retour à la vie généreuse et apaisée que son mari avait souhaitée pour elle et ses enfants", avait notamment commenté l'avocat dans le document officiel.

Pendant que Laeticia Hallyday se trouve en Grèce, sa fille Jade est en vacances dans le Sud de la France. Sur Instagram, l'adolescente s'est dévoilée à Agde, région où habite une partie de sa famille et notamment sa grand-mère maternelle Françoise Thibaut. Elle est sans aucun doute accompagnée de sa petite soeur Joy.