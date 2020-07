Ennio Morricone : Mort du compositeur de musiques de film à 91 ans

C'est tout simplement le plus grand compositeur de musiques de film qui vient de mourir. Ennio Morricone est décédé le 6 juillet 2020 à l'âge de 91 ans. Le lauréat de deux Oscars et compositeur de plus de cinq cents musiques de film est décédé dans une clinique de la capitale italienne où il était hospitalisé depuis une chute qui lui avait valu une fracture du fémur, selon l'agence de presse italienne Ansa. Il laisse un vide énorme.

Tout le monde a déjà entendu une de ses musiques puisqu'il en a composé par moins de cinq cents. Après des débuts à la télévision, la radio et le théâtre, Ennio Morricone, initié très jeune à la musique par son père Mario, trompettiste de jazz, écrit sa première bande originale en 1961 pour Mission ultra-secrète.

Mais c'est vraiment sa rencontre avec Sergio Leone qui fait basculer sa carrière. Il écrit la musique de son premier western en 1963, Pour une poignée de dollars. C'est le début d'une collaboration exceptionnelle entre les deux hommes : Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la révolution, Il était une fois en Amérique... Il aussi collaboré avec d'autres grands noms du cinéma italien : Bertolucci, Dario Argento et Paolini.

Ennio Morricone a également composé pour des cinéastes français. Sa musique a été entendue dans Peur sur la ville, Le Professionnel, Le Clan des Siciliens, Le Casse. Et Hollywood a fini par faire appel à lui, comme Brian De Palma pour son film Les Incorruptibles, John Carpenter pour The Thing. C'est sa collaboration avec Quentin Tarantino, qui était un fan absolu, dans Les Huit salopards qui lui vaudra un Oscar de la Meilleure musique de film en 2016. Il en avait reçu un autre en 2007 pour l'ensemble de sa carrière.

Ennio Morricone a aussi été récompensé six fois par la British Academy Film Awards dans la catégorie Meilleure musique de film, trois fois aux Golden Globes et onze fois aux Nastro d'Argento. Il a aussi gagné trois Grammy Awards au cours de sa carrière.