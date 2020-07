Laeticia Hallyday arrivée à Saint-Barthélemy : elle trinque avec ses copines

Après un peu plus d'un mois passé dans l'Hexagone, Laeticia Hallyday a mis le cap sur l'île de Saint-Barthélemy, où la maman de Jade et Joy passe toujours une grande partie de ses étés. Fraîchement arrivée dans ce petit coin de paradis où Johnny Hallyday repose depuis plus de trois ans, la veuve du Taulier a joyeusement entamé ce nouveau séjour avec certaines de ses plus proches amies.

Peu de temps avant ses instants avec son amie à Paris, Laeticia Hallyday était allée passer quelques jours sur les terres de son enfance, dans la région du cap d'Agde. Elle y avait retrouvé sa fille Joy, alors que Jade se trouvait quant à elle au cap Ferret pour des vacances avec des amis de confiance, et sans sa maman. Lors de cette escapade qui a ravivé de nombreux souvenirs, Laeticia Hallyday avait retrouvé sa mère, Françoise Thibaut, et son père, André Boudou, mais aussi une amie d'enfance qui tient un hôtel à Sète. Après ce séjour, Laeticia Hallyday avait exprimé toute sa nostalgie et son émotion dans un long message publié sur Instagram et illustré par de multiples photos.

Des vacances particulières avec Pascal Quelques jours avant de partir pour Saint-Barthélemy, Laeticia Hallyday a accordé une longue interview à Paris Match (numéro du 16 juillet dont elle fait la couverture), réalisée depuis Marnes-la-Coquette. Dans cet entretien-fleuve, il est notamment question de son compagnon Pascal Balland, qu'elle a rencontré il y a bientôt un an à Saint-Barthélemy. Si Laeticia Hallyday avait l'habitude de séjourner entièrement à la villa Jade pendant ses vacances sur l'île des Antilles françaises, il y aura une petite nouveauté cette année, pour s'adapter à Pascal. Les amoureux vont tenter de vivre ensemble, sur un terrain neutre. "On va essayer cet été à Saint-Barth', mais je réinventerai ma vie autrement : dans un autre bungalow, dans un espace que je n'ai pas occupé avec Johnny", a expliqué Laeticia à Paris Match. Dans cette même interview, la veuve de Johnny disait être reconnaissante que Pascal Balland tolère aussi bien la place permanente et infinie du Taulier dans sa vie. "Je n'imaginais pas pouvoir aimer à nouveau, j'avais peur de tromper mon mari. Johnny n'est jamais loin de moi. J'ai beaucoup de gratitude envers Pascal d'accepter ça", a-t-elle confié.