Jade Hallyday s'éclate loin de sa maman : la belle vie au cap Ferret

Dans sa récente interview accordée à Paris Match (numéro du 16 juillet 2020 dont elle fait la couverture), Laeticia Hallyday s'est confiée sur les caractères bien distincts de ses deux filles. "C'est une show-girl. Johnny lui a appris à danser, à chanter, à jouer de la guitare", disait la veuve du Taulier au sujet de Joy. À l'inverse, "Jade est plus posée, plus littéraire." Jade et Joy ont malgré tout un intérêt en commun, une cause caritative à laquelle leur maman tient énormément : "Elles se passionnent toutes les deux pour ma fondation, La Bonne Étoile ; elles m'ont accompagnée dans des missions humanitaires." "Elles sont tournées vers les autres, altruistes, profondes", se félicitait leur maman. "Jade est une adolescente à présent, elle se découvre des états d'âme, des émotions nouvelles, des papillons dans le ventre. J'aurais tant aimé partager ça avec Johnny !", avait-elle conclu au sujet de leurs filles.