Jade et Joy Hallyday, deux caractères bien distincts selon leur maman

Laeticia Hallyday tient à ses deux filles comme à la prunelle de ses yeux. Sans Jade (15 ans) et Joy (11 ans), elle n'aurait jamais pu surmonter la douloureuse perte de son mari. Mais lorsque Johnny est mort le 5 décembre 2017 dans leur maison de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), des suites d'un cancer du poumon qui s'était généralisé, Laeticia Hallyday a su qu'elle ne pouvait pas s'effondrer. Pas tout de suite. Elle se devait d'être solide comme un roc pour celles qui ont tant comblé Johnny de bonheur.

Le temps a fini par adoucir la peine sans pouvoir la faire totalement disparaître. L'esprit de Johnny plane sans cesse sur Laeticia et ses filles. Lorsqu'elle voit Jade et Joy, la veuve du Taulier continue de voir son défunt mari. Joy a beaucoup appris de son papa, qui lui a transmis son amour pour la musique et la scène. "Joy est une artiste, comme son papa", confie Laeticia Hallyday dans le numéro du 16 juillet 2020 de Paris Match, dont elle fait la couverture. "C'est une show-girl. Johnny lui a appris à danser, à chanter, à jouer de la guitare", ajoute-t-elle. A l'inverse, "Jade est plus posée, plus littéraire". Un caractère plus calme que l'on n'aurait pas forcément perçu, notamment parce que Jade est plus visible sur les réseaux sociaux que sa petite soeur. L'adolescente a fait le choix d'ouvrir son compte Instagram tandis que Joy le laisse toujours en privé. Il faut se rendre sur TikTok pour découvrir ses prestations de danse.

Jade et Joy ont malgré tout un intérêt en commun, une cause caritative à laquelle leur maman tient énormément. : "Elles se passionnent toutes les deux pour ma fondation, La Bonne Etoile; elles m'ont accompagnée dans des missions humanitaires." "Elles sont tournées vers les autres, altruistes, profondes", se félicite leur maman. "Jade est une adolescente à présent, elle se découvre des états d'âme, des émotions nouvelles, des papillons dans le ventre. J'aurais tant aimé partager ça avec Johnny !", conclut-elle au sujet de leurs filles.

