Laeticia Hallyday et Pascal Balland éloignés : bientôt ensemble à Saint-Barth'

Laeticia Hallyday et Pascal Balland forment une famille recomposée. Chacun a ses enfants et cette situation, sans compter qu'ils habitent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, implique qu'ils sont souvent séparés.

Après avoir passé plusieurs semaines ensemble - une fois que Laeticia Hallyday a débarqué à Paris le 18 juin dernier avec ses deux filles, Jade et Joy -, la veuve de Johnny Hallyday et son compagnon ont à nouveau été séparés.

Dans son édition du 31 juillet 2020, Closer nous apprend que Pascal Balland est parti en vacances avec ses filles. Le restaurant parisien de 47 ans est le papa de trois enfants, nés de trois mères différentes. Il y a Max, 18 ans, Mathilde, 15 ans, et qui est scolarisée au lycée français de Los Angeles avec Jade et Joy Hallyday, et Madeleine 7 ans. Pascal Balland est donc parti avec ses deux filles, à Formentera, l'une des îles espagnoles des Baléares.

Pendant ce temps, Laeticia Hallyday a quitté Paris, direction Saint-Barthélemy. Elle est partie avec sa fille Joy et puis Jade les a rejointes par la suite, une fois son séjour entre amis au cap Ferret terminé. Élyette Boudou, la grand-mère adorée de Laeticia, est également du voyage. Bientôt, Pascal Balland sera également là. Closer précise que le restaurateur, qui possède les pizzerias de luxe Marzo rive droite et rive gauche à Paris et le bistrot Cinq-Mars dans le 7e arrondissement, débarque à Saint-Barth' le 3 août prochain. Une arrivée que Laeticia attend bien évidemment avec la plus grande importance.

Il y a tout juste un an, les amoureux se sont rencontrés sur cette île paradisiaque, via des amis communs, mais cet été, ils vont habiter sur place ensemble pour la première fois. Parce que la villa Jade renferme trop de souvenirs précieux avec Johnny, Laeticia Hallyday a choisi de s'installer avec Pascal dans l'un des bungalows qui se trouvent juste à côté de la propriété principale. La veuve de Johnny s'en était expliquée dans la longue interview qu'elle avait accordée à Paris Match depuis Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), avant de partir en vacances. "On va essayer cet été à Saint-Barth', mais je réinventerai ma vie autrement : dans un autre bungalow, dans un espace que je n'ai pas occupé avec Johnny", avait-elle confié.

En attendant l'arrivée de sa moitié, Laeticia Hallyday profite pleinement de Saint-Barthélemy avec ses amies, dont Liliane Jossua, Marie Poniatowski, ou encore Isabelle Camus, la femme de Yannick Noah et fille de Jean-Claude Camus, ancien producteur de Johnny et ami fidèle de la famille. Laeticia Hallyday a également célébré les 12 ans de Joy, avec une chorégraphie TikTok, qui a fait son effet, et un grand déjeuner organisé dans un restaurant situé au bord de l'eau.