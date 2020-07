Laeticia Hallyday émue par les 12 ans de Joy : joyeuse célébration à Saint-Barth

Joy Hallyday a l'habitude de fêter son anniversaire à Saint-Barthélemy, elle y passe une grande partie de ses étés depuis des années. Cette année ne déroge pas à la règle malgré la crise sanitaire.

Arrivée il y a quelques jours sur cette magnifique île des Antilles françaises que son papa aimait tant - et où il repose depuis plus de trois ans -, Joy Hallyday était à l'honneur le lundi 27 juillet 2020, jour de son 12e anniversaire. À l'occasion de ce jour très spécial, ses proches lui avaient organisé une belle célébration dans un lieu que sa maman, Laeticia Hallyday, affectionne particulièrement. Il s'agit du Nikki Beach, agréable adresse située en bord de mer, dans un cadre paradisiaque. C'est dans cet établissement que Laeticia Hallyday avait trinqué avec ses amies lorsqu'elle était arrivée à Saint-Barthélemy quelques jours plus tôt. Plusieurs de ses copines étaient présentes à l'anniversaire de Joy et ont partagé des images sur Instagram. Liliane Jossua a publié une vidéo avec l'arrivée du gâteau, tandis que Marie Poniatowski a publié une photo de Joy entourée de sa maman, mais également de sa grande soeur Jade, 15 ans.

Grâce à ces images, on découvre qu'Elyette Boudou, alias Mamie Rock, la grand-mère de Laeticia Hallyday, était de la célébration, tout comme Isabelle Camus, la fille de Jean-Claude Camus (ancien producteur de Johnny et ami fidèle du clan Hallyday) et femme de Yannick Noah. Elle était accompagnée de son fils Joalukas.

Quelques heures avant cette petite fête au Nikki Beach, Laeticia Hallyday avait partagé son émotion sur Instagram, en publiant un message à l'attention de Joy. "Il y a 12 ans tu venais au monde et en même temps tu bouleversais nos vies désormais nous étions 4 à la maison, une vraie famille ! 12 ans de câlins de mots doux, de bonheur avec toi mon petit ange qui ont semblé passer si vite tant tu as rendu nos vies plus lumineuses, plus belles et plus intenses. 12 ans qui ont fait de moi la plus fière et la plus heureuse des mamans.. .12 ans d'un amour sans limites et sans condition... Joyeux anniversaire ma Joy d'amour Ta maman qui t'aime plus fort que tout", avait-elle publié, illustrant ces mots avec une chorégraphie Tiktok réalisée avec sa fille. Parce que ses deux filles sont accros à cette application, Laeticia Hallyday s'y est récemment mise, tentant de les suivre dans leurs prestations. Difficile d'arriver à leur niveau, mais elle essaie de suivre le rythme.