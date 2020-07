David Guetta sacrément musclé : Gad Elmaleh et Ary Abittan le taquinent

Après la publication de cette image de vacances, David Guetta a reçu de nombreux commentaires et deux d'entre eux se sont détachés du lot. Celui d'un certain Gad Elmaleh et celui d'un certain Ary Abittan. Les deux humoristes français ont visiblement été épatés par la musculature du DJ. "Fréro, si toi t'es comme ça, il est comment le coach ?", s'est demandé Gad Elmaleh. "Y a combien de temps t'as pas mangé une pizza?", a plaisanté Ary Abittan. Autant de commentaires qui n'ont pas manqué de faire rire David Guetta et ses admirateurs.

Pour entretenir ce corps impeccable, le DJ peut compter sur l'accompagnement de son fils Elvis, 16 ans. Dimanche 19 juillet, le DJ a partagé une vidéo d'eux en pleine séance de sport, une activité avec laquelle père et fils ne rigolent pas !