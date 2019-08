David Guetta : Il affiche des abdos en béton à 51 ans

À 51 ans, David Guetta n'a rien à envier aux jeunes hommes dans la fleur de l'âge. Le 10 août 2019, le célèbre DJ a publié une photo de vacances où on le découvre en maillot de bain, bronzé mais surtout... Incroyablement musclé (et sexy). Il écrit ironiquement : "On n'a pas le temps !" Alors, effet photoshop ou réels abdominaux en béton ? Naturellement, ses followers se sont posés la question. Si certains soulignent le corps "musclé" de l'ex de Cathy Guetta (52 ans), d'autres saluent la pose très sensuelle et assurée de l'artiste.

C'est quoi cette app abdo ?

Suivi par plus de 8 millions d'abonnés, les fans du musicien soupçonnent tout de même une "légère" touche de Photoshop sur cette photographie. "C'est quoi cette app abdo ?" s'interrogent certains, alors qu'un autre commente, amusé : "Je l'ai aussi cette application". Le papa d'Elvis (15 ans) et d'Angie (12 ans) oserait-il duper ses followers ?

À en croire les diverses photographies de vacances du chéri de Jessica Ledon (25 ans), le maestro de musique électro est tout de même très bien conservé. Aperçu à Ibiza en juillet 2019, le musicien n'a pas à rougir de sa musculature. D'autres photos datant de mars 2019 prises à Miami le montrent en compagnie de sa supposée fiancée et révèlent également la présence d'abdominaux. Un peu moins marqués que sur cette photo certes, mais tout de même bien visibles... Photoshop ou non, le DJ français mondialement connu peut désormais se targuer d'être également devenu un papa très séduisant.