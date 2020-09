Laeticia Hallyday vend sa villa de Los Angeles, pour combien ?

Laeticia Hallyday a vu ses deux filles, Jade (16 ans) et Joy (12 ans), grandir dans sa sublime villa de Pacific Palisades, dans la banlieue cossue de Los Angeles, mais l'heure du changement immobilier a sonné. La veuve de Johnny Hallyday se sépare de ce magnifique bien, que le Taulier avait fait construire.

La villa de Pacific Palisades a été mise en vente sur le site Coldwell Banker Realty, qui propose une annonce extrêmement détaillée. La maison située sur Amalfi Drive, qui fait 1100 m², est composée de 7 chambres, 8 salles de bain, un immense séjour très agréable, plusieurs salons, mais également une piscine, une salle de cinéma de 18 places et une salle de gym. Le prix demandé s'élève à près de 18 millions de dollars, soit un peu plus de 15 millions d'euros.

L'annonce de la vente de sa villa de Pacific Palisades intervient un peu plus d'un mois après que Laeticia Hallyday a trouvé un accord définitif avec Laura Smet dans l'affaire de l'héritage de Johnny. David Hallyday avait annoncé qu'il renonçait à l'héritage de son père, tout en gardant une possibilité de droit moral sur son oeuvre. Tous deux partageaient le même amour profond pour la musique et avaient travaillé ensemble sur de nombreux morceaux.

Laeticia, étranglée par les dettes fiscales laissées par son mari, et par des charges désormais impossibles à assumer, n'a plus d'autres choix que de se séparer de la villa. Chaque mois, elle lui coûte 17 500 euros en assurance et impôts fonciers (sans compter les frais d'entretien) ! Par ailleurs, la procédure de succession a confirmé que la principale héritière de Johnny devait régler personnellement son ardoise fiscale, soit 30 millions d'euros environ.

Un retour en France ?

Se pose alors la question de savoir où Laeticia Hallyday compte vivre à présent. Dans sa dernière et longue interview accordée au magazine Paris Match en juillet, la maman de Jade et Joy s'était confiée sur ce sujet. "Je reste à Los Angeles pour le moment, car c'est une promesse que j'ai faite à Johnny. Il voulait que ses filles soient éduquées aux États-Unis. Il reste trois ans d'étude à Jade et cinq à Joy", avait-elle répondu. "Quand on s'y est installés, il y a treize ans, je détestais cette ville. Je la trouvais sans âme, avait avoué celle qui est originaire de l'Hérault. Avec le temps, j'ai appris à l'aimer." Mais le visage du pays a beaucoup changé depuis que Donald Trump est devenu président en 2017. "Parfois, je me demande si l'Amérique, celle de Trump, rendrait toujours Johnny heureux. Ce n'est plus vraiment la Terre promise", avait-elle ajouté.

La question se pose aussi de savoir si elle restera en Californie avec Jade et Joy du fait de son histoire d'amour, longue distance, avec Pascal Balland. Le restaurateur français, qui a fêté ses 49 ans le 6 juillet dernier, possède trois établissements dans la capitale, ainsi qu'un appartement dans le quartier des Batignolles, où Laeticia le retrouve à chacun de ses voyages dans l'Hexagone. Elle y avait passé plusieurs semaines de fin juin à fin juillet, avant de s'envoler pour Saint-Barthélemy, où Pascal était venu la rejoindre. Les amoureux s'y sont rencontrés en août 2019, via des amis communs.

Elle envisagerait, quand la villa de Pacific sera vendue, de louer une maison plus petite, à Los Angeles, le temps que les filles terminent leurs études comme elle l'avait promis à Johnny.

À suivre...