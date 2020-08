Laeticia Hallyday et Pascal Balland fêtards à St-Barth', avec un invité spécial

Laeticia Hallyday et Pascal Balland profitent à 100% de leurs vacances à Saint-Barthélemy et leur break dans les Antilles françaises est fait de nombreuses fêtes.

Lundi 10 août 2020, le couple a passé la soirée au Enjoy St-Barth, un club tendance que Laeticia a fréquenté à plusieurs reprises depuis son arrivée. Heureux de recevoir la veuve de Johnny Hallyday, son compagnon et leurs amis, le Enjoy St-Barth a publié une photo de groupe dans sa story Instagram du 11 août, au lendemain de la soirée. Pascal Balland y apparaît au premier plan tandis que Laeticia se trouve un peu plus au fond. Tous deux trinquent à cette joyeuse soirée festive.

Une jolie famille recomposée

Le couple était notamment accompagné de Max Balland, le fils aîné de Pascal âgé de 19 ans, né de son histoire d'amour passée avec la scénariste Lili Gion. Le jeune homme a publié une photo avec Laeticia Hallyday devant le comptoir du Enjoy St-Barth, que cette dernière a republiée sur Instagram. L'occasion de découvrir que le duo s'entend à merveille et que la maman de Jade (16 ans) et Joy (12 ans) était particulièrement glamour dans une longue robe noire.

En plus de Max, Pascal Balland est le papa de deux filles, Mathilde, 15 ans, née de ses amours avec Marine, et qui est scolarisée au lycée français de Los Angeles comme Jade et Joy, et Madeleine, 7 ans, qu'il a eue avec sa deuxième épouse, Anne-Charlotte. Laeticia Hallyday est très fière de cette "jolie famille recomposée", comme elle l'avait expliqué en juillet dernier dans une longue interview accordée à Paris Match depuis Marnes-la-Coquette. La veuve de Johnny y avait également expliqué que, cette année, elle avait choisi un terrain neutre pour vivre avec Pascal. "On va essayer cet été à Saint-Barth', mais je réinventerai ma vie autrement : dans un autre bungalow, dans un espace que je n'ai pas occupé avec Johnny", avait-elle confié. Le couple s'était rencontré sur cette même île l'an passé, via des amis communs.

L'Enjoy St-Barth semble être le QG de Laeticia Hallyday. Avant cette soirée avec Pascal Balland et son fils Max, elle avait organisé une grande fête pour les anniversaires de Jade et Joy célébrés avec quelques jours d'intervalle seulement. A cette occasion, elle avait opté pour une longue robe légère et décolletée, idéale pour les chaudes nuits d'été à Saint-Barth'.

Le souvenir de Johnny omniprésent

Pendant ces vacances, Laeticia n'en oublie pas Johnny. Dans sa story du 11 août 2020, elle a également republié de nombreuses images de veillées sur la tombe du Taulier, au petit cimetière de Lorient. De nombreux fans continuent de se recueillir sur la tombe du chanteur décédé en décembre 2017, encore plus en cette période de grandes vacances. Laeticia s'y rend également, l'occasion d'échanger avec les fans.