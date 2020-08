Laeticia Hallyday filmée avec Pascal Balland, mots d'amour à Jade

Les anniversaires se sont enchaînés chez les Hallyday. Après Joy qui a fêté ses 12 ans le 27 juillet 2020, c'est sa grande soeur Jade qui a soufflé sa nouvelle bougie, la 16e, le lundi 3 août. Deux célébrations qui se sont déroulées dans un cadre de rêve, celui de l'île de Saint-Barthélemy.

Grâce aux multiples vidéos publiées par Laeticia Hallyday sur Instagram, on a découvert que Pascal Balland, son compagnon, était présent pour les 16 ans de Jade. Son arrivée était attendue pour le 3 août et le restaurateur parisien de 47 ans a effectivement rejoint sa belle pour les vacances.

Alors qu'elle n'avait encore rien publié pour l'anniversaire de Jade, Laeticia Hallyday l'a finalement fait le mardi 4 août. La veuve de Johnny Hallyday a publié une vidéo tournée dans la journée, lorsque Jade a soufflé ses bougies entourée de nombreux proches dont son arrière grand-mère Élyette Boudou ou encore sa marraine Marie Poniatowski, le mari de celle-ci, Pierre Rambaldi, ainsi qu'Isabelle Camus, la femme de Yannick Noah et fille de Jean-Claude Camus, ancien producteur de Johnny Hallyday.

Emue de voir sa fille aînée grandir si vite, Laeticia Hallyday a ainsi écrit : "Joyeux Anniversaire ma Jadou @jadehallyday #16ans déjà. Je repense à ces premiers instants où j'ai été maman, où tu as bouleversé la vie de ton papa et la mienne, où j'ai reçu tes premiers sourires, donné tes premiers biberons, versé les premières larmes en réalisant que ma petite fille était la plus belle merveille de la terre. Mon bébé, tu es devenue une femme une si belle personne si bienveillante, si sensible, si généreuse, si réfléchie... Une âme profonde tournée vers les autres... Tu m'apportes tant, tu apportes tant à ceux qui t'entourent tous les jours. 16 ans que tu as révolutionné nos vies pour lui donner le sens qu'il lui manquait tant... 16 ans que tu es ma fierté, mon bonheur, ma lumière...16 ans d'un amour si fort qu'il n'existe aucun mot qui puisse le décrire." "Ta maman qui t'aime comme elle respire", a-t-elle conclu.

Suite à la publication de ce message, Laeticia Hallyday a reçu de nombreux messages, notamment un de la part de son ami américain Mickey Rourke.