Laeticia Hallyday : Robe légère et décolletée pour une grande fête

Les anniversaires de se sont enchaînés ces derniers temps chez les Hallyday. Joy a fêté ses 12 ans le 27 juillet et Jade ses 16 ans le 3 août. Si leur maman, Laeticia Hallyday, a célébré leurs nouvelles années comme il se doit, à chacune des dates, elle n'en est pas restée là. La veuve de Johnny Hallyday a vu les choses en plus grand pour ses deux filles dont elle est si proche et si fière.

Laeticia Hallyday a organisé une grande fête dans la soirée du vendredi 7 août 2020, à Saint-Barthélemy, conviant de nombreux proches de la famille et des amis de Jade. Elle a dévoilé un aperçu de l'événement sur sa page Instagram, publiant une photo au lendemain de la double célébration. C'est ainsi que les 457 000 personnes qui la suivent sur Instagram l'ont découverte dans une longue robe légère et décolletée, associée à un chapeau. La couleur fluo de sa tenue ne doit rien au hasard puisque c'était le dress code de la soirée d'anniversaire de Jade et Joy. C'est aussi pourquoi Jade portait un top jaune fluo. "Back to the roots birthday Party. My girls @jadehallyday @joyyhallyday Spread the love #FluoParty", a commenté Laeticia Hallyday.