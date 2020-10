Laeticia Hallyday : Les détails de sa douloureuse rupture avec Pascal Balland

Deux jours seulement après avoir quitté sa maison de Los Angeles et regagné Paris, Laeticia Hallyday a pris une douloureuse décision : mettre un terme à sa relation avec Pascal Balland. A en croire les informations du magazine Closer de vendredi, la veuve de Johnny a rompu avec le restaurateur lors d'un dîner en tête-à-tête dans la capitale le 14 octobre 2020...

Nos confrères rapportent que la mère de Jade et Joy (16 et 12 ans) a choisi le restaurant L'Ami Jean, dans le 7e arrondissement, pour annoncer sa triste décision à son compagnon, qu'elle venait de retrouver pour la première fois depuis son retour sur le sol français. Juste après ce dîner riche en émotion, lors duquel Laeticia Hallyday a eu du mal à retenir ses larmes, celle-ci s'est rendue au domicile parisien de Pascal Balland pour récupérer quelques affaires. Le lendemain, c'est son chauffeur qui est venu récupérer une dernière valise, ainsi que le large bouquet de fleurs que son ex-compagnon lui avait offert juste avant leur rupture. Cette séparation met donc un terme à quatorze mois de relation entre Los Angeles, Paris, ou encore Florence, où le couple avait profité d'une escapade en amoureux l'été dernier.

Après sa rencontre avec Pascal Balland en août 2019, lors de vacances sur sa chère île de Saint-Barthélémy, cette idylle a permis à Laeticia Hallyday de surmonter la mort de Johnny, tout en découvrant qu'elle pouvait aimer à nouveau. Mais le fantôme du Taulier, encore très présent au quotidien, a fini par avoir raison de son couple avec Pascal Balland.

Lors de son passage dans l'émission Sept à huit (TF1), le 18 octobre dernier, pour promouvoir le nouveau coffret Son rêve américain, consacré aux dernières aventures de Johnny outre-Atlantique, la veuve de 45 ans avait évoqué ce "couple à trois" : "C'est très difficile d'apprendre à aimer, on a l'impression de tromper son mari (...). On a tendance à comparer alors qu'il ne faut pas, Laeticia Hallyday avait-elle expliqué. J'arrive à aimer différemment, mais Johnny est toujours là. C'est courageux pour l'homme dans ma vie aujourd'hui, la place de Johnny est encore bien présente. C'est pas facile, on est souvent un couple à trois."