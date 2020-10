Laeticia Hallyday gâtée par Pascal Balland : attention romantique très appréciée

Laeticia Hallyday et Pascal Balland ont fêté leur premier anniversaire de couple l'été dernier, lors de leurs vacances de rêve sur l'île de Saint-Barthélemy. C'est dans ce même petit coin de paradis niché dans les Antilles françaises que la veuve de Johnny Hallyday et le restaurateur parisien s'étaient rencontrés en août 2019, via des amis communs. Pour la toute première fois depuis la mort de son mari - survenue le 5 décembre 2017 à Marnes-la-Coquette -, Laeticia s'est autorisée à ouvrir ses bras, son coeur, et à aimer à nouveau.

Mais ce coup de foudre pour Pascal Balland n'est pas sans apporter son lot de contraintes. Le couple a fait le pari risqué de l'amour longue distance, une contrainte d'autant plus difficile en cette période de crise sanitaire. Laeticia, qui vit à Los Angeles avec ses deux filles Jade (16 ans) et Joy (12 ans), ne peut pas voyager comme elle le souhaite à Paris et inversement pour Pascal. D'autant que le restaurateur parisien, propriétaire de trois établissements, prend la pandémie de coronavirus de plein fouet.

Malgré les milliers de kilomètres qui les séparent, Laeticia Hallyday et Pascal Balland continuent d'entretenir la flamme avec de délicates attentions. Mardi 6 octobre 2020, la maman de Jade et Joy a révélé aux milliers de personnes qui la suivent sur Instagram qu'elle avait reçu un cadeau de son amoureux, de magnifiques fleurs. "Merci du fond du coeur", commente Laeticia, touchée par ce geste romantique.

Ce n'est pas la première fois que Pascal Balland envoie des fleurs à Laeticia à Los Angeles, on se souvient qu'il l'avait déjà fait lors du confinement.

Après avoir profité plusieurs semaines ensemble à Saint-Barthélemy, Laeticia et Pascal devraient se revoir très prochainement, ils l'espèrent. Un nouveau coffret inédit de Johnny, Son rêve américain, est annoncé pour le 23 octobre prochain, Laetitica viendra-t-elle en faire la promotion en France ?

Citoyenne américaine

Bien que Laeticia Hallyday soit contrainte de se séparer de sa magnifique villa de Pacific Palisades (construite par Johnny en 2010) pour des raisons financières, elle restera vivre à Los Angeles jusqu'à la fin de la scolarité de Jade et Joy, une promesse qu'elle avait faite au Taulier de son vivant. Sa vie en Californie va, à présent, être facilitée puisque Laeticia a décroché son passeport américain.

En plus du droit de vote, cette double nationalité lui offre la possibilité d'aller et venir comme bon lui semble, de profiter de ses trusts stockant l'essentiel de ses revenus. Néanmoins, d'un point de vue fiscal, cette double nationalité n'est pas forcément intéressante puisque Laeticia Hallyday va payer ses impôts aux États-Unis, y compris sur ses revenus français. Mais qu'importe, le plus important était d'honorer la mémoire de Johnny, qui aimait tant ce pays.