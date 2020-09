Johnny Hallyday : Le coffret inédit de "Son rêve américain" enfin dévoilé

La veuve du Taulier a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram, le 14 septembre 2020 : le coffret inédit Son rêve américain, consacré aux dernières aventures américaines de Johnny Hallyday, sortira le 23 octobre prochain. Et il est déjà possible de le commander ! Lundi, Laeticia Hallyday a non seulement dévoilé des passages des deux films inédits, mais également un extrait d'une nouvelle chanson...

"Je suis si fière et si heureuse de vous présenter les ultimes aventures américaines de Johnny [en 2016, un an avant sa mort, NDLR]. Son dernier Road Trip avec ses frères, un concert inédit au Beacon Theater de New York, un titre blues jamais encore entendu, une immersion en images de sa tournée américaine et d'autres surprises dans un seul coffret, a partagé la mère de Jade et Joy (16 et 12 ans) sur le réseau social. Un travail considérable qui reflète la mémoire de mon homme et son amour inconditionnel pour l'Amérique, sa source d'inspiration." L'image d'illustration de ce coffret met en scène un Johnny en chemise de cow-boy, une guitare sur ses genoux.