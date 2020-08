Laeticia Hallyday : Plongée en amoureux avec son chéri Pascal Balland

L'été ne s'arrête donc jamais pour Laeticia Hallyday. Et en 2020, elle décidé de faire de sa passion pour la plongée une habitude. Elle que l'on avait déjà aperçue dans les fonds marins des Caraïbes un peu plus tôt en août s'est à nouveau offert un saut dans l'inconnu. Bouteille vissée au dos, combinaison néoprène moulante chaque parcelle de son être, la jolie maman a cette fois-ci rendu visite à la faune locale en amoureux. Sur son compte Instagram, elle a partagé des vidéos sur lesquelles on l'admire en pleine visite dans le grand bleu au côté de son compagnon, Pascal Balland, remerciant la vie de lui offrir de tels moments.

Pour Laeticia Hallyday, choisir Saint-Barthélemy comme lieu de vacances n'a pas été une mince affaire. Depuis des années, elle a ses petites habitudes aux Antilles françaises. C'est pourquoi elle fait visiter, à sa petite famille recomposée, des lieux si chers à son coeurs. Le club Enjoy St-Barth, par exemple, a eu la joie immense de retrouver la veuve de Johnny Hallyday entouré de son nouvel homme et de ses amis. Mais elle se l'est promis : elle ne se permettra aucune comparaison entre le passé et le présent. "On va essayer cet été à Saint-Barth', expliquait-elle dans un long entretien accordé à Paris Match. Mais je réinventerai ma vie autrement : dans un autre bungalow, dans un espace que je n'ai pas occupé avec Johnny..."

L'ombre du Taulier plane forcément sur l'île de Saint-Barthélemy. Johnny Hallyday y avait ses quartiers. Il y réside même pour toujours puisqu'il est enterré au cimetière de Lorient. Quant à ses filles Jade et Joy, elles fêtent chaque année leur anniversaire là-bas, le 27 juillet et le 3 août, profitant du soleil et de l'ambiance si familiale qui règne sur les plages de sable chaud. Mais Laeticia Hallyday et Pascal Balland s'y sont aussi rencontrés, l'année dernière, grâce à des amis communs. Si Saint-Barthélemy est riche en symboles et en émotions pour chaque membre du clan, il est donc temps de tout recommencer... sans jamais oublier.