Laeticia Hallyday : Détende en bikini et plongée à Saint-Barth

Les vacances sont belles pour Laeticia Hallyday. Alors qu'elle a posé ses valises sur l'île de Saint-Barth depuis plusieurs semaines, elle occupe son temps libre en multipliant les activités. Sur Instagram, on a pu la découvrir profitant des joies de l'eau avec ses amis.

Dans la story de son compte Instagram, elle a partagé une vidéo - filmée par Pierre Farge, avocat - d'une excursion sous-marine incroyable pendant laquelle elle a notamment rencontré une tortue. Il faut dire que la mer des caraïbes possède des fonds magnifiques à explorer lorsque l'on est adepte de plongée. On se souvient que ce n'est pas la première fois que Laeticia Hallyday se retrouve au milieu d'animaux exotiques puisqu'elle avait accompagné son défunt mari Johnny Hallyday en tournée en Polynésie et avait notamment profité de l'eau avec des requins !

Laeticia Hallyday, qui savoure les charmes de Saint Barthélémy après avoir fait un saut en France sur les terres de son enfance, a aussi pris la pose avec sa grande copine Lilian Jossua. Sur l'Instagram de celle-ci, mercredi 19 août 2020, on pu découvrir une photo des deux femmes les pieds dans l'eau. Radieuse et souriante, Laeticia apparaît en bikini bleu, dévoilant sa superbe silhouette à 45 ans. "Love puissance un million @lhallyday #love #stbarthvibes #loveyou", a commenté son amie en légende de ce cliché qui respire le bonheur. Nul doute la veuve du rockeur est sur un petit nuage depuis qu'elle encaisse les bonnes nouvelles. Non contente d'avoir retrouvé l'amour dans les bras de Pascal Balland, elle a aussi enfin l'esprit plus léger depuis que la guerre avec David Hallyday et Laura Smet autour de l'héritage de Johnny a pris fin.

Laeticia Hallyday vit donc un bel été mais doit aussi penser au retour à Los Angeles puisque ses filles Jade (16 ans) et Joy (12 ans) devraient devoir prochainement reprendre les cours. A moins que la pandémie de coronavirus qui met à mal les Etats-Unis ne viennent bousculer leur rentrée ?