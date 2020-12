Laeticia Hallyday et Jalil Lespert de retour à Marnes-la-Coquette, Jade bientôt à Marrakech

Quoi de mieux qu'un Noël à quelques kilomètres de Paris ? Élégance, tradition et moments chaleureux en famille devraient être au rendez-vous du réveillon de Laeticia Hallyday et son nouveau compagnon, Jalil Lespert. Les amoureux ont mis les voiles vers La Savannah après être bien arrivés à Paris samedi. Désormais installés à Marnes-la-Coquette avec Jade (16 ans) et Joy (12 ans), la petite famille s'apprête à fêter Noël.

On imagine que ce réveillon de Noël au sein de La Savannah risque de rappeler de tristes souvenirs à Laeticia Hallyday. C'est en ces lieux que Johnny Hallyday avait rendu son dernier souffle. À peine plus de trois ans après ce drame, Marnes-la-Coquette vivra désormais au rythme des rires des enfants et des chants de Noël. De quoi faire le plein de bons souvenir et créer des traditions...

Jade et Joy semblent ravies de retrouver leurs chambres respectives. L'adolescente de 16 ans a ainsi pris plaisir à poser dans son ancienne chambre, garnie de peluches, de matériel scolaire et d'une jolie salle de bain ouverte. "Amour inconditionnel", a tendrement commenté Laeticia Hallyday sous les nouvelles photos de sa fille, sur Instagram.