Laeticia Hallyday : Officialisation avec Jalil Lespert, le couple partage une 1ere photo à deux

Il y avait d'abord eu une rumeur, insistante, puis était venu le temps des premiers indices et même d'une déclaration d'amour passionnée. Place désormais à une officialisation en bonne et due forme par une tendre photo à deux pour Laeticia Hallyday et son nouveau compagnon Jalil Lespert.

Lundi 14 décembre, c'est sur son compte Instagram que l'acteur et réalisateur a posté un premier cliché de lui auprès de celle qui fait aujourd'hui battre son coeur. Jalil Lespert (44 ans) apparait torse nu, large sourire aux lèvres, enlacé avec Laeticia Hallyday (45 ans), lors d'une sortie sur les eaux de Saint-Barthélemy. "Love", a sobrement commenté en légende celui à qui l'on doit les films Yves Saint Laurent, Iris et plus récemment le documentaire Chambre 2806 : l'affaire DSK sur Netflix. Même s'ils se fréquentent depuis quelques mois - Laeticia Hallyday ayant mis fin à sa brève histoire avec Pascal Balland - ni l'un ni l'autre n'avaient jusqu'à présent partagé une photo de couple sur les réseaux sociaux.

Jalil Lespert, ancien compagnon de Sonia Rolland, passe donc du bon temps avec sa nouvelle amoureuse sous la chaleur de Saint-Barthélemy. Sur ce bout de paradis cher au coeur de Laeticia Hallyday, qui y possède une sublime villa, ils doivent aussi composer avec le souvenir de Johnny. C'est au petit cimetière marin de Lorient que le regretté rockeur est enterré. D'ailleurs, pour les trois ans de la mort du chanteur, une nouvelle veillée était organisée et Jalil Lespert y a participé, acceptant qu'une partie du coeur de Laeticia appartienne pour toujours à celui qui a été son mari pendant plus de deux décennies.

Entre Jalil Lespert et Laeticia Hallyday, c'est une nouvelle histoire d'amour à distance qui s'écrit. La veuve de Johnny vit une grande partie de l'année à Los Angeles avec ses filles Jade (16 ans) et Joy (12 ans) alors que son amoureux mène carrière en France ; c'est aussi dans l'Hexagone que vivent ses enfants Kahina (10 ans, issue de son histoire avec Sonia Rolland), Aliosha et Gena (nés de son histoire avec Bérangère Allaux).