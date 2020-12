Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : Câlins et baignade avec les requins à Saint-Barth

Le séjour de Laeticia Hallyday et Jalil Lespert à Saint-Barth se poursuit en douceur... Sauf lorsque monsieur s'essaie à la plongée avec les requins ! Le 11 décembre 2020, le comédien et réalisateur s'est saisi de son compte Instagram pour partager un nouvel extrait de ses aventures dans les Caraïbes avec sa nouvelle compagne. Un cliché sur lequel le Français de 44 ans apparaît détendu, en combinaison, prêt pour une virée en mer audacieuse.

Voilà maintenant une dizaine de jours que Jalil Lespert découvre l'île de Saint-Barthélémy, si chère au coeur de Laeticia Hallyday. Après leur coup de foudre à Paris à la mi-octobre, puis un confinement en famille à Marnes-la-Coquette à l'automne, le comédien a accepté de s'envoler pour les Caraïbes avec sa compagne et ses filles, Jade et Joy (16 et 12 ans). Entre deux baignades, les amoureux ont pris part à la veillée anniversaire pour les 3 ans de la mort de Johnny, le 5 décembre dernier, sur sa tombe du cimetière marin de Lorient.

La présence de Jalil Lespert à ce rendez-vous annuel a d'autant plus été remarquée que l'ancien compagnon de Laeticia, le restaurateur Pascal Balland, ne s'était jamais rendu sur la tombe du Taulier... "J'arrive à aimer différemment, mais Johnny est toujours là, Laeticia Hallyday avait-elle confié dans Sept à huit, en octobre dernier. C'est courageux pour l'homme dans ma vie aujourd'hui, la place de Johnny est encore bien présente. C'est pas facile, on est souvent un couple à trois." Contrairement au restaurateur, Jalil Lespert accepterait mieux la présence du fantôme du rockeur dans la vie de sa chère et tendre. En même temps, affronter un fantôme ou un requin... quelle différence ?