Laeticia Hallyday : Pascal Balland "plus un pansement", elle évoque leur "séparation difficile"

Pascal Balland a été le premier homme que Laeticia Hallyday a aimé après la mort de Johnny Hallyday. La romance entre le restaurateur parisien et la veuve du Taulier aura duré quatorze mois, jusqu'à leur rupture en ce mois d'octobre, lors du retour de Laeticia à Paris avec ses deux filles, Jade (16 ans) et Joy (12 ans).

En pleine promotion du coffret Son rêve américain de son défunt mari, Laeticia Hallyday a accordé une interview à Bel RTL, diffusée vendredi 30 octobre 2020 par le média belge. Lors de cet entretien téléphonique qu'elle a réalisé depuis Marnes-la-Coquette, elle est revenue sur sa toute première rencontre avec Johnny, il y a vingt-cinq ans à Miami. Elle n'avait alors que 20 ans. "Il n'y avait pas de hasard dans cette rencontre", confie Laeticia à Jean-Michel Zecca. "On était deux âmes cabossées, deux pantins désarticulés. On n'avait plus confiance en rien. On pensait que l'amour n'existait pas et [notre rencontre] a bousculé notre destin. Moi qui ne croyais pas aux coups de foudre, celui-là était bien réel. (...) Le regard que Johnny a porté sur moi, je ne pensais pas que ça existait", a-t-elle confié.

Le 5 décembre 2017, la vie a séparé Laeticia et Johnny, le rockeur perdant finalement sa bataille contre le cancer, un cancer du poumon qui s'est généralisé. "Je n'ai pas quitté mon mari, c'est la vie qui nous a séparés. (...) Je pense que les fans sont aussi orphelins que moi", a-t-elle déclaré.

Laeticia Hallyday a mis de très longs mois à surmonter la mort de l'homme de sa vie, s'interdisant d'ouvrir son coeur. Et puis elle a rencontré Pascal Balland à l'été 2019, via des amis communs, lors de ses vacances sur l'île de Saint-Barthélemy. Une histoire d'amour, à distance, est née, entre Los Angeles et Paris. Elle a pris fin en ce mois d'octobre. C'est au cours d'un dîner en tête-à-tête, riche en émotion et survenu le 14 octobre, que le couple a rompu, comme l'a rapporté le magazine Closer.

Laeticia est revenue sur leur séparation avec Bel RTL. "Là, je me suis séparée. Une séparation difficile avec un homme qui était rentré dans ma vie. Mais c'était plus un pansement", a-t-elle avoué au sujet de Pascal Balland. La maman de Jade et Joy a également révélé avoir rencontré un autre homme, dont l'identité a été révélée. Il s'agit de l'acteur et réalisateur Jalil Lespert.

Laeticia et Jalil sont entrés en contact parce que l'ex-mari de Sonia Rolland travaille sur un biopic de Johnny Hallyday. Après quelques échanges au téléphone, ils seraient très vite tombés sous le charme l'un de l'autre. Après une première rencontre à Paris, les amoureux ont passé les vacances de la Toussaint ensemble. L'occasion pour eux de se présenter leurs enfants respectifs : Jade et Joy du côté de Laeticia et Aliosha, Gena et Kahina du côté de Jalil.

Le 30 octobre, Jalil Lespert et Laeticia Hallyday ont officialisé leur relation sur Instagram, le réalisateur (actuellement en Italie) publiant la vidéo de deux allumettes prenant feu, et Laeticia commentant : "Love at first sight" ("L'amour au premier regard"), deux émoticônes représentant des coeurs. Depuis, Jalil Lespert a bloqué tous les commentaires de cette publication.