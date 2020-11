Laeticia Hallyday déjà adoptée par les parents de Jalil Lespert, ils vivent même ensemble !

Le couple continue de s'aimer à grande vitesse. Les premiers échanges par téléphone durant l'été, une première rencontre à Paris à la mi-octobre, un week-end à Rome pour concrétiser le coup de foudre et aujourd'hui, la maison du bonheur à la campagne... Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ne perdent pas de temps ! La veuve de Johnny s'est même confinée avec les parents de son compagnon, Jean et Farida, qui ont quitté leur appartement du 20e arrondissement de Paris pour une pause au vert à La Savannah, la maison des Hallyday à Marnes-la-Coquette.

"Laeticia les appelle déjà ses beaux-parents, elle est ravie, elle a reconstitué un clan comme elle les aime, a raconté un proche au magazine Voici, publié le 27 novembre 2020. Même André Boudou, le père de Laeticia, parle de Jalil en disant, 'Mon gendre'." La veuve de 45 ans a également convié les trois filles de son compagnon à venir passer du temps avec leur père, qui en a la garde en alternance : Gena (16 ans), Aliosha (13 ans), nées d'une première union, et Kahina (10 ans), la fille qu'il partage avec son ex-compagne Sonia Rolland.

La Savannah a donc repris vie après avoir été longtemps désertée par Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy (16 et 12 ans). Il faut dire que Johnny y a rendu son dernier souffle le 5 décembre 2017, après un long combat contre un cancer du poumon. "C'est très dur d'y revenir et je n'arrive toujours pas à y dormir, la veuve avait-elle confié à Paris Match, en juillet dernier. C'est ici que nous nous sommes installés en 1999, quand Johnny a voulu s'échapper de Paris pour vivre à la campagne (...). Je m'y revois, prostrée, la nuit où il s'en est allé. On m'avait interdit d'entrer dans son bureau, où il reposait. J'étais là, tétanisée (...) Une part de lui est restée ici." Mais depuis cet entretien, la vie de Laeticia a radicalement changé.