Sonia Rolland et Jalil Lespert : Leur fille Kahina fête ses 10 ans, tendre photo

Entre deux prises pour sa série Tropiques criminels (France 2), Sonia Rolland partage de nombreux extraits de son quotidien sur les réseaux sociaux. Le 6 novembre 2020, l'ancienne reine de beauté reconvertie en comédienne a partagé une nouvelle photo qui n'a pas manqué de faire réagir ses nombreux abonnés : un joli cliché d'elle au côté de sa fille Kahina, à l'occasion de ses 10 ans.

"Et voilà que ma Kahina d'amour, fait son entrée dans la dizaine... Joyeux anniversaire ma fille", l'ex-Miss France 2000 a-t-elle écrit sur Instagram. Un tendre message accompagné du terme "Ndagukunda", qui signifie "Je t'aime" en kinyarwanda, la langue nationale du Rwanda, le pays natal de l'actrice et mannequin. A l'image, mère et fille affichent leur complicité lors d'une balade en mer, profitant d'un câlin ensoleillé depuis une embarcation. Kahina est la fille de Sonia Rolland et Jalil Lespert, qui ont mis fin à leur relation en 2018, après neuf ans d'idylle. Le réalisateur et comédien a récemment fait parler de lui après avoir officialisé sa nouvelle romance avec Laeticia Hallyday.

Sonia Rolland est également la maman de Tess, 13 ans, née de sa précédente relation avec Christophe Rocancourt. L'actrice a enfin pu retrouver ses filles en métropole après avoir passé quatre mois en Martinique, où elle a tourné la seconde saison de la série Tropiques criminels. Un tournage qui s'est avéré éprouvant pour la comédienne puisqu'elle a contracté la dengue en septembre dernier : "Je ne souhaite à personne de vivre la Dengue... Quelle épreuve pour le corps et l'esprit. On en sort lessivé ! Je suis enfin prête pour tourner, après cette semaine de repos, réalimentation, et de remise en forme", avait-elle témoigné sur Instagram.