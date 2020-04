Sonia Rolland : Elle s'éclate en dansant avec sa fille Tess !

Pendant que certains sont au front contre le coronavirus, les autres passent le temps comme ils peuvent. Sonia Rolland semble avoir tellement de temps à perdre qu'elle a fait une vidéo TikTok avec sa fille Tess (13 ans), en s'adonnant au Toosie Slide, challenge reprenant le dernier tube de Drake. Des images folichonnes publiées sur Instagram, le 15 avril 2020.

On voit donc l'ancienne Miss France danser avec sa fille aînée, toutes deux en sweat, jeans et lunettes de soleil. "Ma Tess", écrit Sonia Rolland. Il faut dire qu'on a l'habitude de voir ce duo mère/fille : avant TikTok, elles posaient déjà ensemble pour Mixa, comme ont pu surtout le faire Ilona Smet et sa mère Estelle Lefébure.