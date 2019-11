Judith Godrèche : Rare photo de sa fille Tess, qui pose avec son papa

Judith Godrèche est l'heureuse maman de deux enfants, Noé, 20 ans, née de son mariage avec son l'acteur Dany Boon et Tess, 14 ans, née de sa relation avec le comédien et réalisateur Maurice Barthélemy. Le couple est séparé depuis quelques années. Très discrète sur sa vie privée, la ravissante comédienne de 47 ans ne se montre qu'à de très rares occasions avec ses enfants. Elle avait posé avec Tess en février 2019 lors de la présentation de son film Under The Eiffel Tower au 34e Festival International du Film de Santa Barbara, aux États-Unis. La nouvelle photo de Tess ne provient cette fois-ci pas de sa maman mais de son papa.

Maurice Barthélemy s'est emparé de sa page Instagram le 26 novembre pour partage un moment père/fille. Le Robin des bois de 50 ans y a posté une photo de lui et Tess dans le même mood : regards fermés, casquette pour lui et bonnet pour Tess. "Telle fille tel père...", a-t-il ajouté en légende. Suite à cette publication, Maurice Barthélemy a reçu de nombreux commentaires notamment de Yaël Boon. "Qu'est-ce qu'elle a grandi!", s'est-elle étonnée. La comédienne Ornella Fleury et la journaliste Leïla Kaddour (France 2 et France Inter) ont quant à elles été captivées par le charme de Tess.